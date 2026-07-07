Donald Trump a traversat spațiul aerian al României în drum spre summitul NATO de la Ankara

Avionul prezidențial american Air Force One, care îl transportă pe președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Ankara, a traversat marți spațiul aerian al României. Aeronava a petrecut peste o jumătate de oră deasupra teritoriului românesc.

Air Force One a traversat spațiul aerian al României în drum spre summitul NATO de la Ankara - captură FlightRadar

În timpul zborului, Air Force One a devenit cea mai urmărită aeronavă de pe platforma Flightradar24. Peste 50.000 de utilizatori unde aproximativ 15.000 de utilizatori au urmărit în timp real traseul avionului prezidențial.

Donald Trump se deplasează la Ankara pentru un summit NATO considerat unul dintre cele mai importante din ultimele decenii. Reuniunea are loc într-un context tensionat, după ce Pentagonul a confirmat reducerea prezenței militare americane în Europa, iar liderul de la Casa Albă și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de aliații europeni, pe care îi acuză că nu au sprijinit suficient Statele Unite în campania din Iran.

Recep Tayyip Erdoğan i-a pregătit o primire de gală.

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La Ankara, autoritățile turce au mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi pentru asigurarea securității summitului și a delegațiilor participante.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, speră ca întâlnirea cu Donald Trump să deblocheze negocierile privind achiziția avioanelor de luptă F-35, program din care Ankara a fost exclusă în urmă cu șapte ani.

Capitala Turciei este timp de două zile kilometrul zero al securității mondiale. Liderii NATO se întâlnesc pentru unul dintre cele mai tensionate şi cruciale summituri din ultimii ani. Asta pentru că se negociază contracte de armament de miliarde de euro, noi strategii militare și viitorul apărării Europei, într-un context internațional extrem de tulbure.

Miza României este să fie apărată. Am văzut incursiunile ruseşti în spaţiul aerian românesc, inclusiv în această dimineaţă s-a primit o alertă pe zona Isaccea, astfel că România trebuie să apere spaţiul aerian, graniţa terestră, dar şi să asigure securitatea pe flancul estic. Trebuie să apărăm şi Marea Neagră.

La acest summit, aliaţii vor arăta cât au cheltuit pe capabilităţi, un summit unde se va vorbi despre cifre şi despre apărare. Mark Rutte a vorbit în această dimineaţă despre faptul că se vor construi capabilităţi din America de Nord până în Europa, în interiorul Alianţei, pentru a apăra fiecare centimetru din cadrul NATO.

Sunt ţări care pun bani la comun şi cumpără la comun anumite capabilităţi militare. Astfel de parteneriate au fost semnate şi pentru România. Se va semna un amendament la un memorandum la Marea Neagră. În prezent România şi Bulgaria efectuează misiuni de deminare în Marea Neagră, va fi semnat un amendament în care va fi adăugată protecţia infrastructurii strategice din Marea Neagră. Nicuşor Dan va ajunge în Ankara în această după-amiază, mâine vor fi deschise lucrările propriu-zise ale acestui summit.