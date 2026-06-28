România participă și în acest an la programul european de pre-poziționare destinat sprijinirii Franței în lupta cu incendiile de vegetație și pădure, în cadrul unui mecanism finanțat de Uniunea Europeană. Duminică, 40 de pompieri români au plecat spre Franța pentru a interveni în zonele afectate sau cu risc ridicat, urmând să fie înlocuiți la jumătatea lunii iulie de un al doilea contingent. Misiunea se desfășoară sub coordonarea DSU și IGSU și are ca scop consolidarea capacității de răspuns și reducerea timpului de reacție în situații de urgență provocate de incendii de amploare.

40 de pompieri români au plecat în Franța pentru a lupta cu incendiile de vegetație - Facebook/DSU

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) anunţă că în cursul lunii iulie participă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), cu un modul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure la programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), potrivit News.ro.

"Iniţiativa are ca obiectiv consolidarea capacităţii de răspuns a autorităţilor franceze în gestionarea incendiilor de vegetaţie şi pădure. Programul urmăreşte reducerea timpului de reacţie în cazul producerii unor astfel de evenimente, creşterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenţie din statele membre participante şi îmbunătăţirea interoperabilităţii dintre acestea", a informat DSU.

Primul contingent, format din 40 de pompieri români a plecat duminică, 28 iunie, spre Franţa, pe traseul Arad – Budapesta – Maribor – Ljubljana – Padova – Piacenza – Nisa – Montpellier – Perpignan cu trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure (3.000 litri), o cisternă de 30.000 litri, o autospecială de mare capacitate (10.000 litri), o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o aeronavă fără pilot (dronă), o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz şi un container de suport logistic pentru intervenţiile la incendii de pădure.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zonele în care pompierii româmi vor acţiona vor fi cele stabilite de autorităţile franceze, în funcţie de evoluţia situaţiei operative.

DSU menţionează că, în funcţien de situaţia din teren şi la solicitarea autorităţilor franceze, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, contingentul poate fi suplimentat cu personal şi tehnică de intervenţie.

Contingentul plecat duminică spre Franţa va fi înlocuit în 16 iulie cu alţi 40 de pompieri.

Programul de asistenţă este finanţat de Uniunea Europeană şi a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunităţile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuţi.