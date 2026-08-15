Drogurile cresc şi pe malul Mureşului. Doi indivizi au fost reţinuţi după ce procurorii şi poliţiştii le-au găsit ferma de canabis pe malul râului, ascunsă bine de ochii lumii, dar supravegheată video de ei.

Ferma era în extravilanul unei localităţi, pe malul râului Mureş, disimulată printre alte culturi de glume şi acoperită cu o plasă. În jur era şi destul de multă vegetaţie, astfel încât această fermă de droguri să nu fie descoperită. 101 plante de cananbis au găsit procurorii şi poliţiştii la percheziţii, cu o greutate de 65 de kilograme de masă verde.

Pe numele celor doi s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile

Procurorii au găsit la percheziţii generator, puţ forat, motopompă, roabă, unelte de grădinărit, pesticide şi o cameră de supraveghere. Aceşti doi indivizi care aveau ferma au fost prinşi în flagrant şi reţinuţi. La percheziţiile de la locuinţele lor au fost găsite şi alte droguri. Mai exact, cocaină, un drog de mare risc.

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Pe numele celor doi s-a propus arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile.