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Video O mașină a luat foc și a explodat în Pasajul Băneasa. Pasagerii au scăpat ca prin urechile acului

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.08.2026, 19:27 | Modificat la 15.08.2026, 19:27

Au fost momente de panică în Capitală, după ce o maşină a luat foc vineri seara, apoi a explodat, chiar în pasajul Băneasa.

Şoferul şi soţia lui au reuşit să iasă la timp. Şi, din fericire, niciun alt autoturism nu a mai fost afectat, deşi traficul e destul de aglomerat în zonă.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi iau în calcul o defecţiune tehnică a autoturismului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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