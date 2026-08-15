Video O mașină a luat foc și a explodat în Pasajul Băneasa. Pasagerii au scăpat ca prin urechile acului
Au fost momente de panică în Capitală, după ce o maşină a luat foc vineri seara, apoi a explodat, chiar în pasajul Băneasa.
Şoferul şi soţia lui au reuşit să iasă la timp. Şi, din fericire, niciun alt autoturism nu a mai fost afectat, deşi traficul e destul de aglomerat în zonă.
Poliţiştii au deschis o anchetă şi iau în calcul o defecţiune tehnică a autoturismului.
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