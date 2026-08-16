Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat sâmbătă că Varșovia vrea să evite un război, iar pentru acest lucru țara trebuie să rămână puternică, independentă și suverană. În același timp, el a avertizat asupra unor adversari interni care, în opinia sa, caută dușmanul mai degrabă în Europa decât în Rusia, potrivit EFE, relatează Agerpres.

Donald Tusk, mesaj pentru cei care văd inamicul în Europa: "Uită de Rusia, un vecin periculos" - Shutterstock

"Vrem să evităm războiul şi numai cei care sunt puternici, bine pregătiţi, independenţi şi suverani îl vor putea evita", a declarat el în timpul celebrării Zilei Forţelor Armate ale Poloniei în oraşul portuar Gdynia de la Marea Baltică, lângă exclava rusă Kaliningrad.

Prim-ministrul polonez a enumerat cei patru piloni ai securităţii Poloniei: frontiere sigure şi bine protejate, alianţe autentice şi o politică externă inteligentă, investiţii masive în armată şi, în fine, o economie care creşte, potrivit agenţiei de ştiri PAP.

"Astăzi putem spune deja că construim o forţă care, datorită modernităţii şi dimensiunii sale, va determina soarta regiunii. Toată lumea apreciază acest lucru, în special aliaţii noştri", a apreciat Tusk.

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Prim-ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că economia poloneză creşte în prezent de patru ori mai rapid decât cea a Germaniei şi de cinci ori mai rapid decât cea a Franţei, pe fondul unei situaţii geopolitice dificile şi foarte solicitante.

În acest context, el a cerut menţinerea unui stat puternic şi a unităţii între polonezi, o societate foarte divizată ideologic, fapt reflectat în disensiunile constante dintre preşedinte, ultraconservatorul şi euroscepticul Karol Nawrocki, şi liberalul Tusk.

Tusk a avertizat că ţara central-europeană "va fi cu adevărat în siguranţă doar atunci când nu va exista trădare în Polonia (...) şi nici iresponsabilitate".

"Partidele politice şi politicienii care vor să-i convingă pe polonezi că principala noastră problemă este Europa, că duşmanul nostru este Ucraina, că Uniunea Europeană este inutilă, iar Germania este cel mai mare duşman (...) uită de Rusia: un vecin periculos care poartă un război chiar în spatele graniţelor noastre şi care, uneori, face ca acest război să ajungă pe teritoriul nostru", a declarat el.

Şeful guvernului de la Varşovia a insistat că "nu putem permite ca trădarea, prostia şi înţelegerile murdare să ne slăbească apărarea şi securitatea".

"Fac apel la toţi politicienii. Ei sunt adesea cei care strigă cel mai tare 'Polonia!', îşi ridică braţele către Dumnezeu şi invocă onoarea, dar, la fel ca în trecut, prea des duc la probleme grave şi, uneori, la înfrângeri", a declarat Tusk.