Bunicii de azi nu prea mai vor să-şi crească nepoţii, iar unii nici nu sunt lăsaţi. Sunt tot mai dese situaţiile în care tinerii se plâng că nu văd în părinţii lor bunicii de altădată. E drept, nici vremurile nu mai sunt la fel, mulţi bunici încă lucrează când nepoţii au nevoie de ei. Alţii se descurcă prea greu ca să nu vadă în cei mici o povară. De pierdut, pierde toată lumea.

"Nu mai sunt timpurile care erau odată, este stresul prea mare la toate categoriile sociale. Deci bunici, pensionari, pensionari au și ei deja sute de probleme. Cu pensiile care nu ajung, cu boli, când spunem pensionar și bătrân, spunem și bolnav. Așa și e oarecum explicabil, dar este totuși, ține de structura individului, de cât e el de empatic sau nu", a spus Ioan.

Ioan a petrecut mult timp cu nepoata sa înainte ca fata să împlinească zece ani. Mergea peste tot cu ei, inclusiv în concedii. Aşa a crescut şi el, oblăduit de bătrânii familiei. Recunoaşte, însă, că vremurile s-au schimbat.

"Și ce să vă spun, înainte nu se punea problema dacă bunicii vor să stea. Eu am copilărit la țară. Tata e din șapte copii, mama din cinci și numai noi am fost doar doi. Și cu toate frumusețe, țării. Am urmărit pas cu pas cum cei de acum, copiii, nu vorbesc de cei din orașe, că aici e catastrofă curată. Nu mai știu să se joace, nu ştiu să meargă", a adăugat Ioan.

Articolul continuă după reclamă

Crede că asta se datorează şi faptului că bunicii nu mai stau cu nepoţii, iar cei mici nu mai petrec suficient timp afară.

De ce unii părinți preferă să își crească singuri copiii

Şi părinţii sunt mai stricţi în ce priveşte stilul de viaţă al copiilor.

"Păi nu e cazul la noi să stea cu bunicii. Noi am făcut copiii să avem noi grijă de ei, să ne ocupăm noi de educația lor. Bunicii, știți cum sunt. Mai le fac cam toate ale lor. Noi suntem un pic mai, nu neapărat stricţi, dar știm cam ce e ok, mai e ok pentru copiii noștri. Mai atenți cu alimentația, mai atenți cu cu telefonul, cu ecranul", au spus părinţii.

Părinţii care primesc totuşi, ajutor spun că relaţia dintre copii şi bunici este specială.

"Avem trei copii. Sunt toți foarte atașați de bunici, adică sunt deschiși, și bunicii au energia aia cât să le dea tot. Doar că n-ar putea să facă asta pe un termin foarte lung. Adică o lună, două, e suficient."

"Foarte, foarte importantă. Din câte am observat noi până acum, e ceva deosebit. O afecțiune... specială, mai specială decât, adică diferită față de relația părinte-copil. foarte importantă și foarte deosebită", au spus părinţii.

Psiholog: "Asistăm la o schimbare a rolului de bunic"

"Cred că asistăm la o schimbare a rolului de bunic în societate, în general, pentru că se schimbă mult lumea, ne schimbăm din punct de vedere social, cultural. E foarte diferită comunicarea. Atunci părinții își duceau copiii la bunici pentru că nici nu prea aveau altă variantă. Erau un pic supravegheați de bunici, îi luau parte la muncile din gospodărie, se juca cu ceilalți copii din sat", a afirmat Irina Iacob, psiholog.

Avantaje ar fi de ambele părţi. Studiile au arătat că acei bunici care se implică în creșterea, dar și educarea nepoților, sufără mai rar de boli neurodegenerative, cum este Alzheimerul sau demența. ​Grija de nepoți poate ajuta şi la prevenirea izolării sociale, care e una din principalele cauze ale depresiei printre cei vârstnici.