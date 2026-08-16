Două obiecte misterioase au fost descoperite astăzi pe litoral. Unul a fost văzut plutind pe mare şi scos la mal pe plaja din Eforie. Zona a fost evacaută, iar jandarmii au venit şi au ridicat obiectul dupa 3 ore de la descoperirea lui. Între timp sunt intervenţii şi în Portul Tomis unde a fost găsit celălalt obiect misterios.

La Eforie Nord, turiştii au observat lun obiect metalic, cilindric şi ruginit care seamănă cu o butelie. Aceasta era purtată de valuri când a observată şi a fost trasă la mal de către un turist, pe plajă printre cearceafuri.

De cealaltă parte, în Portul Tomis din Constanţa, în larg, a fost surprins un alt obiect suspect, iar o ambarcaţiune aparţinând Poliţiei de Frontiere a plecat în cercetare. În ambele situaţii au fost chemate serviciile de specialitate.

Alerta dată la ora 10:20

Articolul continuă după reclamă

În această dimineață, în jurul orei 10 și 20 de minute, un pescar a sunat la 112 și a anunțat că a văzut în larg în derivă o posibilă dronă sau o bucată de dronă. Este vorba despre o distanță de 1,5 km de faleza Cazinoului din Constanța. Imediat o navă a Gărzii de Coastă a plecat spre locul indicat, au fost făcute cercetări și din informațiile pe care le avem până în acest moment, obiectul suspect ar fi fost ridicat.

Nu este pericol pentru turiștii care se află în această zonă, nu ar fi încărcată cu explozibil, iar toate ambarcațiunile de aici din portul turistic Tomis, care au stat la mal aproximativ o oră, pot acum ieși în larg în siguranță și pot plimba pe turiști.

Agitația a fost și pe plaja din Eforie Nord, tot în jurul orei 10, turiștii de acolo au sunat la 112, au văzut plutind la mal un obiect suspect. Din fericire, un militar care se afla în vacanță, i-a îndepărtat pe turiști din acea zonă și s-a asigurat că acel obiect nu este periculos. Ce se întâmplă astăzi vine după ce în ultimele trei zile, din cauza vântului puternic de pe mare, la mal au fost aduse resturi sau fragmente de dronă și la Costinești, Saturn și Olimp. Obiectul misterios a fost surprins de câțiva turiști plutind pe mare spre plaja din Eforie. Imaginile ne-au fost trimise de un telespectator pe Fii Observator.

Ce spun MApN

Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă.

Obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă pentru investigații suplimentare.