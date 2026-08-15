Tragedie pe șoseaua Buzău-Brăila: doi soți au murit după ce au intrat cu mașina într-un microbuz. Accidentul s-a produs pe DN2B la ieșire din orașul Ianca.

Bărbatul de 55 de ani ar fi efectuat o manevră de depășire când a intrat pe sens opus și s-a izbit de un microbuz, în care se aflau o femeie și trei copii cu vârste cuprinse între 4 și 9 ani. În urma impactului șoferul mașinii și soția acestuia, în vârstă de 54 de ani, au decedat.

Celelalte persoane implicate în accident au fost rănite și au fost transportate la spital.

Dinamica accidentului

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Accidentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 11:40, pe DN2B, la ieșirea din Orașul Ianca, județul Brăila.

Șoferul uneia dintre mașini, un bărbat de 55 de ani, care se întorcea de la Brăila spre Ianca a încercat să depășească vehiculele din fața sa. Acesta se afla în mașină alături de soția sa, cu vârsta de 54 de ani.

În urma manevrei, șoferul s-a izbit violent de o altă mașină care venea din sens opus. Mașina era condusă de o femeie de 39 de ani, din București. Aceasta se afla în mașină alături cei trei copii ai săi, cu vârste de 4, 7, și 9 ani.

În urma accidentului, potrivit polițiștilor, cei doi soți care se aflau în prima mașină au murit. Atât cealaltă șoferiță, cât și copii săi au fost răniți, fiind transportați la spital de echipajele SAJ.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Potrivit IPJ Brăila, traficul pe DN2B este blocat, șoferii fiind deviați pe rute alternative.