Buletinul la adresa altcuiva se face acum mai simplu. Nu te mai prezinţi cu proprietarul la ghişeu, cum se întâmpla până acum. Consimţământul se completează online. Tot acolo se depun şi actele apartamentului. Şi viza de flotant va fi, în curând, tot la un click distanţă.

Elena a apelat deja la acest serviciu. "Am rezolvat problema fără să fie soţul prezent. S-a făcut contractul online. Pentru buletin. Este un progres, eu asa il consider", a declarat Elena. Acordul proprietarului locuinţei se înregistrează online, pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. Cei interesaţi selectează secţiunea de "Identitate personală", apoi opţiunea de exprimare a consimțământului pentru primire în spațiu. Mai departe, completează un formular şi încarcă actele casei.

Şi viza de flotant va fi, în curând, tot la un click distanţă

Serviciul este disponibil atat pentru cartile electronice de identitate, cat si pentru cele simple, fara cip. Doar dupa ce proprietarul isi da acordul online, persoana care solicita schimbarea buletinului poare veni la ghiseu. Acolo, funcţionarii verifică în sistem datele proprietarilor, care nu mai sunt astfel nevoiţi să vină la ghişeu. Oamenii sunt de părere că digitalizarea reduce mult birocraţia în toate instituţiile publice.

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Autorităţile lucrează acum pentru ca acest serviciu să fie disponibil şi în cazul persoanelor care au nevoie de viză de flotant.