Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că directoarea CENAFER, Anna Maria Dudaș, ar fi amenajat într-o clădire a ministerului, din zona Gării de Nord, un atelier clandestin de ciocolată și un apartament. Situația ar fi fost descoperită în timpul unui control, iar Miruță afirmă că spațiile publice erau folosite de ani de zile în interes personal.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament. ”Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţine Miruţă.

Radu Miruţă a făcut un control, alături de alţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, într-o clădire care aparţine instituţiei şi unde este sediul CENAFER.

Folosea instituţia în interes propriu

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La control au fost găşite mai multe ingrediente şi, deşi susţinea că "nu face nimeni" ciocolată, directorul Anna Maria Dudaş vindea aceste dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era trecut şi numărul ei de telefon mobil, a arătat Miruţă.

La etajul clădirii sunt "săli, camere de serviciu" pentru instructorii care vin din ţară, dar Anna Maria Dudaş a admis că avea amenajat un apartament acolo. La întrebările ministrului, ea a afirmat că a "moştenit" această situaţie şi pe angajaţi.

"Directoare de instituţie care îşi făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului si nici ceva ce eu admit", a scris, pe Facebook, Radu Miruţă.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.

"Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului", a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.

Ce spune Radu Miruţă, despre "afacerea" de la CENAFER

„Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitatea de producție printr-un atelier de astfel de lucruri. Și mai mult decât atât, sunt 28 de instructori care își desfășoară activitatea în 8 centre din România”, a declarat Miruță.

Potrivit ministrului, directoarea i-ar fi spus că, în toate cele opt centre din țară, instructorii folosesc spațiile de cazare doar 5-6 nopți pe lună.

Miruță a adaugăt că „la București o fi frecvența mai mare, din 5-6 poate sunt 2 nopți. Ce am văzut eu acolo nu are legătură cu asta. Adică e un stat permanent acolo și abordarea asta de a face activitate comercială, ilegală, într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haideți să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține”.

Întrebat de cât timp funcționa atelierul, ministrul interimar a răspuns că nu a făcut „făcut probă cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa”. Miruță a mai precizat că a aflat de situație în urma sesizărilor primite.