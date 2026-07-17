Reprezentanții formațiunilor pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au programată vineri, la Palatul Cotroceni, o discuție privind legea salarizării, unul dintre jaloanele asumate prin PNRR.

Legea salarizării, discutată la Cotroceni. PNL promite vot pentru forma convenită cu Bruxelles-ul - Profimedia

Discuția, a început la ora 12:00, va fi coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete, potrivit Administrației Prezidențiale.

De asemenea, conducerea PNL s-a întâlnit joi, la sediul central al partidului, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România, pentru un dialog privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar.

În cadrul întâlnirii, președintele PNL, Ilie Bolojan, a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon. Totodată, el a subliniat că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente. În calitate de președinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană.

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Dragoș Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, a explicat negocierile cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare aferente și a reiterat angajamentele care au stat la baza elaborării proiectului.