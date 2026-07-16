Descinderi în forţă ale mascaţilor, la Brăila. Ţinta sunt membri ai clanului Buricea, pe care procuorii ii acuză de tentative de asasinat, în încercarea de a-şi elimina rivalii. Rețeaua ar fi terorizat si oameni simpli care se imprumutau de bani, le ar fi luat casele şi maşinile drept garanție La percheziţiile de astăzi, anchetatorii au spart tavanul şi betonul din curtea interlopului pentru a căuta bani şi arme.

Descinderi ca în filmele de acţiune la reşedinţa de pe malul Dunării a lui Marian Buricea, considerat liderul celui mai temut grup interlop din Brăila. Politistii au filmat totul din elicopter.

Reporter: De ce au venit poliţiştii la dumneavoastră?

Marian Buricea​: Întrebaţi-i pe dânşii.

Articolul continuă după reclamă

Reporter:Dar v-au zis de ce v-au căutat?

Marian Buricea​: Încă nu.

Reporter: Încă nu?

Marian Buricea​: Surpriza urmează!

Procurorii au găsit în casa lui Buricea bani scunşi în tavan

Căutările au continuat şi în curte. Anchetatorii au căutat probe inclusiv sub betonul din curtea casei. Au fost chemaţi pompierii de la descarcerare pentru a sparge în curte.

Pentru că după ore întregi de efort pompierii nu au reuşit să sape mai mult de un metru, a fost chemat în sprijin un utilaj de mari dimensiuni pentru continuarea escavării.

Anchetatorii spun că Marian Buricea şi doi complici de-ai săi au făcut avere din cămătărie. Cereau dobânzi lunare greu de achitat. Iar cei care cădeau în capcană şi nu puteau plăti erau ameninţaţi să îşi cedeze bunurile - casele şi maşinile. Acestea erau trecute pe numele unor membri din familia lui Buricea. La ordinele şefului de clan, acţionau 20 de locotenenţi, care au fost călcaţi la rândul lor de mascaţi.

Pe lângă intimidarea datornicilor, misiunea locotenenţilor lui Burica era să elimine grupările rivale din oraş, spun procurorii.

"Pentru intimidarea persoanelor considerate adversare, membrii grupului au recurs în mod repetat la acte de violenţă. Patru persoane au fost victimele unor tentative de omor", spune Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Printre cele 29 de locaţii unde au descins procurorii DIICOT şi mascaţii se numără şi penitenciarul din Brăila. Aici erau închişi câţiva dintre membrii grupării.

Surse Observator spun că procurorii l-au vizitat în celulă pe Mihăiţă Tudorache, zis Iţă, unul dintre apropiaţii lui Buricea. Anchetatorii au ridicat de la el mai multe documente şi fotografii. Pe lângă cămătărie, clanul se ocupa şi cu proxenetismul. Două tinere ar fi fost racolate prin metoda lover-boy şi apoi forţate să practice prostituţia în Austria şi Elveţia. Buricea şi complicii săi vor da explicaţii în faţa procuorilor antimafia din Bucureşti.