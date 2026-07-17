Noua taxă europeană pe carbon riscă să scumpească energia și carburanții. Analiză AEI

România trebuie să adopte o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon, astfel încât să evite o nouă scumpire a energiei, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, țara noastră trebuie să își apere interesele fără a părea nici obedientă, nici obstrucționistă, arată analiza AEP, citată de Agerpres.

"România doreşte reconsiderarea unei viitoare taxe pe carbon, dar doar pentru carburanţi. Cât de mult ne-ar scumpi viaţa noua taxă pe carbon?", se întreabă preşedintele AEI.

Zece ţări, inclusiv România, au solicitat Uniunii UE să reanalizeze noua taxă pe carbon

Potrivit specialistului, zece ţări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene (UE) să reanalizeze nouă taxă pe carbon, dar numai pentru carburanţi, în cadrul unei revizuiri separate a pieţei de carbon a blocului comunitar.

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Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili în: transportul rutier - benzină, motorină, GPL etc.; clădiri rezidenţiale şi comerciale - gaze naturale, păcură, GPL şi alţi combustibili utilizaţi pentru încălzire; unele industrii mici care nu intră deja în ETS1.

Din analizele AEIr reiese că, la un curs de 5,24 lei/euro, creşterea preţului combustibililor va fi de aproximativ 0,92 lei/litru (fără TVA), respectiv de 1,12 lei/litru (cu TVA) - în cazul benzinei, şi de 1,07 lei/litru (fără TVA) şi 1,30 lei/litru (cu TVA) - la motorină.

"Acestea sunt valori care ţin seama de componenta de biocombustibil eligibilă - etanolul din benzină sau biodieselul - care pot avea factor ETS2 zero, explică specialistul în energie. Astfel, la preţurile din acest moment benzina 8,65 lei/l şi motorina 9,43 lei/l, cu noua taxă s-ar putea ajunge la un nivel de 9,77 lei/l (creştere de 13%) şi motorina 10,73 lei/l (creştere de 14%)", se menţionează în analiza de specialitate.

Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028

În acelaşi timp, şeful AEI evidenţiază că o maşină Dacia Logan pentru fiecare kilometru parcurs într-un an, emite 0,116 kg CO2, astfel că, la circa 15.000 km parcurşi în medie, anual, emite circa două tone de CO2.

"Introducerea unei taxe pe carbon, în sectorul transporturi, având în vedere că preţul carbon ETS este de 80 euro/t, costurile care urmează să le scoată suplimentar din buzunar un român care foloseşte o Dacia Logan sunt de circa 840 lei/an, adică o creştere cu 7% faţă de costurile actuale cu combustibilul. Estimarea AEI privind noua taxă de carbon în transport arată o posibilă creştere viitoare a costurilor unei gospodării cu până la 5%. Dar România a solicitat reconsiderarea ETS2 doar pentru transport, nu şi pentru taxa care se doreşte să se aplice de la 1 ianuarie 2028 şi pentru imobilele care folosesc combustibili gazoşi", susţine Chisăliţă.

Expertul este de părere că un imobil care foloseşte gaze naturale, emite într-un an pentru fiecare kWh consumat circa 0,205 kg de CO2, în următoarele situaţii: un apartament cu două camere , aproximativ 2 tone CO2/an, un apartament cu patru camere - aproape 3 tone CO2/an, iar o casă de 120 mp, mediu izolată, 6 tone CO2/an.

Conform analizei, introducerea unei taxe pe carbon în construcţii, având în vedere că preţul carbon ETS este de 80 euro/tonă, ar urma ca, pentru gazele consumate, să fie plătite suplimentar, pe lângă factura de gaze, circa 840 lei/an (apartament cu două camere) - mai mult cu 21% faţă de costurile actuale (considerând preţul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă).

De asemenea, pentru un apartament cu patru camere, creşterea poate fi de 1.280 lei/an (21%), iar pentru o casă, de circa 2.520 lei/an.

Tot referitor la noua taxă de CO2, aceasta se va aplica şi în unele industrii mici care nu intră în taxarea aplicată pentru acest indicator, precum: instalaţie industrială mică (de exemplu: un cazan pe gaz dintr-o fabrică mică de mobilă), sub anumite praguri care deja sunt taxate, agricultură, silvicultură şi pescuit etc.

Preşedintele AEI subliniază că, în situaţia în care s-ar aplica noua taxă de carbon, cheltuielile la nivelul populaţiei ar creşte cu circa 10%.