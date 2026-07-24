Franţa evacuează peninsula Cap Ferret. 35.000 de oameni fug din calea flăcărilor; 6 pompieri, spitalizaţi

Aproximativ 50 de case și un camping au fost distruse într-un incendiu, care nu era în continuare controlat și care amenință Peninsula Cap Ferret. Aceasta este vizată de un ordin de evacuare, a anunțat vineri Sophie Brocas, prefecta din Gironde, unde în două zile au fost evacuate 35.000 de persoane.

"La miezul nopţii (de joi spre vineri), acest incendiu XXL s-a amplificat brusc, iar prioritatea mea este să apăr viaţa şi populaţia. Am decis (...) să evacuez Le Porge şi Lège-Cap-Ferret", a declarat în faţa presei prefecta din Gironde, citează Reuters şi AFP, potrivit News.ro.

Evacuări preventive au avut loc în comunele Temple, Porge şi Saumos, dar şi în comunele Arès şi Andernos, în bazinul Arcachon.

Apoi, "la ora (locală) 1.00 (2.00, ora României), brusc", incendiul "a spart linia de apărare pe care pompierii o ţineau de două zile, iar spărgând această poartă s-a îndreptat către Peninsula Cap-Ferret", a continuat ea.

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Prefecta a catalogat incendiul drept "imprevizibil" şi "lacom".

Sophie Brocas a anunţat că au fost distruse 53 de case şi un camping, dar şi că pompierii au "salvat 2.000 de case".

Incendiul a parcurs deja 10.000 de hectare

Autorităţile se tem de o consolidare a rafalelor de vânt, vineri după-amiaza, care ar putea extinde şi mai mult acest incendiu, probabil de origine accidentală, care a parcurs 10.000 de hectare şi relansează spectrul megaincendiilor din vara lui 2022 în Gironde.

Şeful Serviciului departamental de luptă împotriva incendiilor şi de salvare din Gironde (SDIS 33), Marc Vermeulen, consideră că actualele condiţii sunt mai "rele" decât în urmă cu patru ani, când mai multe megaincendii au distrus aproape 30.000 de hectare de pădure în Gironde.

"În prezent, masivul nostru se află într-o stare de secetă mult mai importantă decât în 2022", a declarat el.

"Avem incendii care explodează şi noaptea, şi anume cel din această noapte, începând de la ora (locală) 1.00 (2.00, ora României)", a declarat el.

"Suntem îngrijoraţi, având în vedere previziunile meteorologice. Vântul riscă să se îndrepte către vest cu o viteză în rafală de 80 de kilometri la oră, dacă se combină cu furtuni uscate", a subliniat el.

El a anunţat că 27 de pompieri au fost preluaţi în vederea unor îngrijiri medicale, dintre care şase au fost transportaţi la spital, inclusiv cinci din cauza unei intoxicaţii cu fum, plus un pompier rănit joi seara într-o explozie, probabil a unei butelii cu gaz.