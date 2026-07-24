Focare de infecţie în Capitală. Șobolanii au pus stăpânire pe tot mai multe cartiere, iar locuitorii se plâng că îi întâlnesc aproape în fiecare seară printre blocuri, în jurul platformelor de gunoi sau la intrările în scări. 216 sesizări au fost făcute în acest an la primărie, iar specialiștii avertizează că, fără măsuri constante de deratizare și fără implicarea asociaţiilor de locatari, problema va continua să se extindă.

"Uite, aici. Uitaţi sus pe rampă. Ia uite! Vezi? Cum coboară scările? I-auzi!"

Același perete, la câteva zile distanță. Şobolanii sapă tuneluri prin termoizolaţia blocurilor şi ajung în casele oamenilor.

"Până aici vine, după nu mai trece că e mâncată chestia asta. Aici unde e gol sunt", a spus un locatar.

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"Mi-e frică pentru că au început să intre pe dedesubt. Au fost lăsați în pace și acum e invazie", a adăugat altă persoană.

Ziua se ascund în pereţi, iar noaptea pun stăpânire pe stradă

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Bucureştenii se plâng că şobolanii au invadat străzile şi parcurile.

"Mai mult în zona metroului. Dar da, mai sunt. Am văzut că sunt și multe capcane pentru șobolani, nu știu cât funcționează", a precizat un localnic.

Sute de sesizări, dar intervenţii insuficiente în Capitală

Sunt sute de sesizări privind prezenţa rozătoarelor în mai multe zone ale Capitalei, dar intervenţiile autorităţilor sunt insuficiente.

"Ecranarea gurilor de aerisire de la subsol, o astupare a golurilor care sunt pe lângă paturile de țevi sau sub ușile de la ghenă. Am întâlnit foarte des această situație. Evident, gunoiul menajer închis în pubele", a explicat Aurelian Pintiliescu, biolog.

Şi mai este o problemă.

"Le-am mai pus şi eu bobiţe şi apă", a declarat o persoană.

"Incredibil. Zici că eşti în India", a postat un utilizator pe TikTok.

Cât costă deratizarea unui apartament sau a unui subsol

"Problema cu mâncarea este cam peste tot. La pisici aruncă, am văzut persoane care aruncă de la balcon pâine, vin și șobolanii și mănâncă", a subliniat Tudorel Balaciu, agent de dezinsecţie.

Deratizarea unui singur apartament costă între 150 și 400 de lei. Pentru subsolurile blocurilor, prețurile pot depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea spațiului și de amploarea intervenției.