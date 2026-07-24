Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a apreciat vineri modul profesionist în care a acționat echipajul român implicat în interceptarea și doborârea dronei intrate în spațiul aerian al României. Acesta a subliniat că cei doi piloți sunt foarte tineri și pot fi considerați un exemplu.

"Sunt minunați!" Piloții români care au doborât drona, lăudați de generalul Gheorghiță Vlad. Au sub 28 de ani - Hepta

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă drona interceptată de pilotul român a fost găsită și ce se întâmplă în zona Padina, generalul a precizat că operațiunile de căutare sunt încă în desfășurare, potrivit Mediafax.

"Sunt două dispozitive de căutare în teren. Până la începerea acestei conferințe am cunoștință despre rămășițe din racheta DF-16, parțial despre cea întrebuințată de colegii italieni. Încă nu am niciun detaliu despre locul în care s-au prăbușit rămășițele dronei combătute", a declarat Gheorghiță Vlad.

Acesta a explicat că, după identificarea resturilor dronei, acestea vor fi preluate de autoritățile competente.

Articolul continuă după reclamă

"Se va da procurorului de serviciu, care va ancheta toată situația în sine, în conformitate cu legile statului român", a spus șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat despre cei doi piloți români care au decolat de la pentru misiunea de interceptare, generalul Gheorghiță Vlad i-a elogiat.

"Sunt minunați! Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei", a afirmat acesta.

Generalul a dezvăluit că pilotul care a angajat drona are gradul de căpitan, iar cel care l-a asistat este locotenent, ambii având mai puțin de 28 de ani.

"Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și aviația română sunt la nivel superior", a declarat Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării a subliniat și performanța României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, amintind că de la începutul războiului din Ucraina au existat patru situații similare în NATO.

"Aduceți-vă aminte că în NATO au fost patru situații de acest gen de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români", a spus generalul.

La rândul său, un reprezentant militar prezent la conferință a completat că și echipa de control de la sol care a coordonat interceptarea a fost formată din cadre tinere.

"Ground Control Interceptor-ul: sublocotenent și locotenent. Cei care au dirijat interceptarea", a precizat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul conferinței organizate după premiera în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în urma unei misiuni de interceptare desfășurate de Forțele Aeriene Române.