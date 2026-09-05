Momentul când un copil este găsit pe banda 1 a unui bulevard circulat. Scuterist: "Mama stătea pe TikTok"

O fetiţă care pare să aibă sub doi ani a fost găsită de una singură pe banda I a şoselei Mihai Bravu din Bucureşti, în apropiere de intersecţia cu bulevardul Ferdinand. Un scuterist a oprit, a luat-o în braţe, şi a plecat în căutarea mamei sale, într-un parc aflat în apropiere.

Un alt participant la trafic, cel care a filmat întreaga scenă, întreabă, după ce copilul a fost dus în siguranţă, pe trotuar, dacă mama naviga, cumva pe reţelele sociale în loc să fie atentă la fetiţa sa. Salvatorul pare că aprobă această variantă. Internauţii care au văzut clipul au lăsat comentarii pline de furie. "Dacă era în SUA era automat decăzută din drepturile de a fi mama", a scris cineva. "«Mamicile» moderne...astea nu mai sunt in stare sa aibe grija de propriul lor copil din cauza rețelelor astea sociale....nu mai zic de o familie...", a adăugat un alt comentator.

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Comentatorii din "tabăra" mamei

Nu toţi o condamnă pe mama fetiţei - unii consideră că ar putea fi vorba de circumstanţe care să schimbe povestea cu totul.

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"Felicitări băiatului care a intervenit! Cât despre cei care se grăbesc să arunce cu roșii și să sugereze decăderea din drepturi și bla bla-uri n-am aceeași părere. Am pățit și noi ca părinți ceva similar, pe o stradă puțin circulată: eu am crezut că stă copilul cu soția și am plecat să duc gunoiul. Soția a crezut că e cu mine copilul, dar el a venit după mine ieșind în stradă. Un șofer a oprit și a claxonat. După mințile voastre ar fi trebuit să fim "decăzuți din drepturi". În ritmul ăsta o să ajungem o țară de retarzi ca în Suedia sau Spania sau Germania, unde statul distruge sute de familii normale anual pentru aberații. Cred că ar fi bine să nu mai cereți lanțuri. Nu mai comentați aiurea, părinți inconștienți, copilul poate a fugit dintr-un loc de joaca, poate că mama mai are doi mai năzdrăvani și atenția era asupra lor, poate că mama deja o cauta... Ăștia care spuneți că unii nu merita copii, poate că voi nu aveți, sa vezi ce funny e când ai treabă și încerci să le faci pe toate", a scris un bărbat.

"Nu mai comentați aiurea, părinți inconștienți, copilul poate a fugit dintr-un loc de joaca, poate că mama mai are doi mai năzdrăvani și atenția era asupra lor, poate că mama deja o cauta... Ăștia care spuneți că unii nu merita copii, poate că voi nu aveți, sa vezi ce funny e când ai treabă și încerci să le faci pe toate", a adăugat un altul.

Cine este salvatorul de pe scuter

Bărbatul care a salvat copilul din stradă este chef Iulian Olaru, cunoscut pentru participarea sa la emisiunea Chefi la cuţite. Bărbatul de 44 de ani a petrecut mai bine de două decenii în Italia, unde a învăţat arta culinară. A fost bucătar-şef la locaţii de top din Bucureşti şi este foarte activ în zona de gătit în aer liber, la tot felul de cooking show-uri live şi demonstraţii cu grătare profesionale. Chiar ieri a publicat un clip pe TikTok, în acelaşi outfit pe care îl avea şi când a salvat copilul din stradă.

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A plecat în străinătate când încă nu împlinise 18 ani. A trecut graniţa într-un marfar. Nu a reuşit să se angajeze din prima, în Italia, aşa că a fost nevoit să doarmă prin parcuri ori în gări. Ulterior, s-a angajat ca spălător de vase şi, uşor-uşor, şi-a acumulat experienţa în bucătărie, pe care o foloseşte astăzi din plin. Puteţi urmări AICI întreaga sa poveste impresionantă.