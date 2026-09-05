Noapte de neuitat la Muzeul MINA. Peste 800 de oameni au descoperit lumea prin proiecţii imersive

A fost o noapte plină de culoare și fragmente de cultură pentru sute de bucureșteni care au ales să și-o petreacă la Muzeul MINA. Cele mai îndrăgite și spectaculoase proiecții imersive au fost disponibile publicului până târziu. Copiii au fost, însă, cei mai uimiți. Au urmărit cu atenție fiecare spectacol în parte și, mai mult decât atât, au descoperit detalii importante despre istoria lumii, într-un mod interactiv și captivant.

Cu ocazia aniversării muzeului, organizatorii au pregătit o noapte specială, cu proiecții spectaculoase și experiențe vizuale inedite.

"Suntem extraordinar de entuziasmaţi deoarece pentru că în cei 3 ani de activitate am ajuns şi la peste un milion şi jumătate de vizitatori iar această seară le-am dedicat-o lor cumva deoarece am ales cele mai iubite show-uri şi am făcut o compilaţie cu ele", Suzana Roşca, manager Mina Museum.

Ideea a pornit din dorința organizatorilor de a le oferi cât mai multor vizitatori posibilitatea de a participa, inclusiv după o zi de muncă.

Articolul continuă după reclamă

"Să le dăm ocazia să vină şi după terminarea programului şi să vină noaptea, pentru că atunci cred că sunt şi mai relaxaţi", a mai spus Suzana Roşca, manager Mina Museum.

Publicul s-a bucurat din plin de fiecare experiență imersivă.

"Mi-a plăcut că a trecut prin foarte multe simboluri şi culturale şi apoi prin curente artistice. A fost foarte frumos, e greu de procesat deoarece abia s-a terminat şi încă procesez ce s-a întâmplat", a spus un participant.

"Cred că fiecare experienţă este diferită, în funcţie de ce se proiectează, în funcţie de companie", a declarat o participantă.

"A fost foarte frumos, mie mi-a plăcut, fetiţa mea era cam sceptică şi zicea că o să se plictisească dar am văzut că a fost şi ea interesată, mai ales de partea cu Zeii Olimpului, cu picturile lui Van Gogh şi chiar a trecut repede timpul", a spus o mamă.

Iar copiii au fost captivați încă de la început de universul marilor pictori ai artei moderne, precum Kandinsky, Monet și Van Gogh.

"Am fost de mai multe ori, şi cu prietenele mele. Mie mi-a plăcut cel mai tare proiecţia cu Egiptul Antic şi cu Grecia Antică", a spus un copil.

"A fost foarte frumos, au fost nişte imagini incredibile şi mi-a plăcut. Mi-a plăcut partea cu oceanul şi cu nişte bărci şi cu un om al mării. Aici sunt nişte lucruri şi trebuie să ghicim fiecare ce e", a declarat un copil.

Seara a continuat cu şi cu alte suprize.

Peste 800 de oameni au trecut pragul muzeului, iar pe lângă proiecțiile spectaculoase , vizitatorii au avut parte și de un loc special amenajat, unde au putut să își facă fotografii unice.

Show-urile imersive sunt disponibile aproape în fiecare zi.