Seceta severă blochează complet startul lucrărilor agricole de toamnă. Pământul este atât de uscat încât fermierii nu pot intra cu utilajele pe câmp pentru a semăna rapița. Lucrările sunt deja întârziate cu două săptămâni, iar situația este critică și pentru culturile de toamnă. La porumb, lipsa apei și arșița au provocat deja pierderi uriaşe. Singura speranță a fermierilor pentru salvarea noului an agricol este pusă în Dumnezeu.

Seceta prelungită spulberă şi speranţele de primăvară ale agricultorilor.

Pământul e uscat ca piatra. Fermierii nu pot intra pe câmp pentru semănatul rapiței

"Nici acum nu putem să pregătim terenul pentru a putea semăna rapiţa pentru că bolovanii care îs, ar trebui o ploaie de 25, 30 de litri. Orice utilaj ai băga tot la fel rămân, poate se mai sparg în două, în trei dar nu crează acea ţărână necesară germinaţiei seminţei mici de rapiţă. Suntem în întârziere, anul trecut pe vremea asta era gata semănată, acuma aşteptăm ploaia. Nici gând să putem pune un bob pamânt la stadiul actual.", explică Nicolae Nemeş, agricultor.

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După ce la recoltarea de toamnă fermierii au ieşit pe minus, nădejdea lor rămăsese în semănarea rapiţei. Însă pământul e tare ca piatra, iar meteorologii nu au deloc veşti bune pentru ei.

"Este o secetă atmosferică şi pedologică destul de pronunţată, aproape de o lună şi vreo două săptămâni nu a mai căzut strop de apă. Încă nu am semănat rapiţă, aşteptăm o săptămână să vedem ce se întâmplă.", explică Ovidiu Oltean, inginer agronom.

"A rămas foarte mic, cu deformaţii, cum s-a strâns, partea care a fost expusă la soare a rămas aşa, cealaltă unde nu s-a făcut polenizarea în totalitate s-a strâns, un ştiulete din ăsta nu-i jumate dintr-un ştiulete normal. Două săptămâni de mai întârzia seceta, era aproape ok, noi ne bazam peste zece tone. Acum nu ştiu dacă mai ajungem la un şase tone, care nu-i suficient.", adaugă Nicolae Nemeş.

Agricultor:"Dacă nu plouă în următoarea perioadă o să fie dezastru"

"Este dezastruosă, dacă nu plouă în următoarea perioadă o să fie dezastru. Şi anul trecut a fost destul de secetoasă vremea dar ca anul ăsta nu.", spune un agricultor.

"Dacă ar ploua în următoarele zile s-ar putea semăna rapiţa, după aceea grâul, dar nu prea văd. Foarte greu, să sperăm că dumnezeu ne aude şi deschide robinetul.", adaugă alt agricultor.

Iar agricultorii mai au o problemă - se tem că vor pierde şi mai mulţi bani decât au pierdut deja, pentru că au investit deja în seminţe.