Un tânăr de 17 ani a fost reținut în Capitală după ce și-ar fi amenințat cu moartea fosta iubită și pe mama acesteia, apoi ar fi încălcat ordinul de protecție și ar fi vandalizat mașina familiei. Polițiștii l-au prins chiar în apropierea locuinței celor două. Avea un cuțit asupra lui și era pregătit să atace.

Din informațiile de până acum, totul a început după ce băiatul s-ar fi dus acasă la fosta lui iubită și ar fi început să o amenințe atât pe ea, cât și pe mama acesteia.

Mai mult, polițiștii spun că ar fi provocat și distrugeri, după ce ar fi tăiat anvelopele autoturismului femeii. În urma evaluării riscului, autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu.

Doar că, la câteva ore distanță, chiar în toiul nopții, sistemul de monitorizare a alertat polițiștii, pentru că băiatul s-ar fi întors la casa fostei sale iubite.

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Polițiștii de la Secția 20 l-au prins ulterior și, asupra lui, ar fi descoperit un briceag. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru amenințare, distrugere și încălcarea ordinului de protecție.

Ancheta este încă în desfășurare.