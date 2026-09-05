Un nou val de caniculă în aproape toată ţara: 36 de grade şi disconfort termic ridicat. Harta zonelor afectate

Majoritatea regiunilor ţării intră de sâmbătă, de la ora 10.00, sub atenţionare cod galben de caniculă, cu temperaturi ce pot atinge 36 de grade Celsius în Banat şi Oltenia. Şi la Bucureşti vremea va fi caniculară, cu valori maxime de temperatură de până la 35 de grade şi disconfort termic ridicat în cursul după-amiezii, când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, valabil pentru ziua de sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10.00 şi 21.00, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crişanei şi al Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unităţi.

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat şi Oltenia.

La Bucureşti, în aceeaşi perioadă, vremea va fi caniculară, cu o temperatură maximă de 34 - 35 de grade.

Meteorologii atrag atenţia că disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

În intervalul 5 septembrie, ora 10 - 5 septembrie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, a arătat sursa citată.