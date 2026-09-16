Nereguli peste nereguli la pensii. Peste două milioane de seniori primesc mai puțini bani decât li se cuvine după recalculare, estimează Curtea de Conturi. Alte sute de mii încasează mai mult decât ar trebui. Controlul Curții de Conturi a mai depistat plăți pe numele unor persoane decedate și pensii de urmaș acordate necuvenit. Acum, cei care au primit mai mult decât li se cuvenea, ar putea fi obligați să restituie banii.

Inspectorii de la Curtea de Conturi susțin că s-au strecurat multe erori la recalcularea pensiilor din 2024. Peste două milioane de pensionari ar fi primit mai puțin decât li se cuvenea, iar diferențele sunt estimate la peste 230 de milioane de lei. Acest bărbat se plânge că primește cu cel puțin 200 de lei în minus.

"Doi ani și 12 zile și nu mi s-a rezolvat problema. 200 și ceva"

"Chiar am întrebat: domnule, vreți să vă dau în judecată? Dar nu merită să dai în judecată pentru asemenea sumă. Dar dacă stăm să ne gândim așa, în doi ani de zile, se adună" spun pensionarii.

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Punctajul, mai mare decât cel cuvenit pentru peste jumătate de milion de români

Auditul arată însă și situația inversă. În peste 570.000 de cazuri, punctajul ar fi fost mai mare decât cel cuvenit. Impactul estimat: peste 71 de milioane de lei.

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"Eu acum trei luni am depus dosarul, cererea de recalculare și mi-au spus că au dosare și de anul trecut nelucrate. […] Oricum, pensia în România e ca avionul. Cu cât e mai ridicat, cu atât o vedem mai mică" spune un bucureștean.

Casa de Pensii spune că a corectat deja multe erori

Casa Națională de Pensii susține, însă, că cifrele din raportul Curții de Conturi reprezintă doar o estimare și că a corectat deja multe erori. În plus, va contesta în instanță concluziile auditului.

"Mie trebuie să-mi vină pe cifre cuantificate, nu pe probabilități și extrapolări. Când a verificat în 6 luni Curtea de Conturi 2 milioane și jumătate de dosare? […] Sunt la Avocatul Poporului acum și dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și un praz verde!" a declarat președintele CNPP, Nicolae Giugea.

"Curtea de Conturi a spus că toate casele teritoriale de pensii trebuie să verifice absolut toate dosarele de plată. Au termen până la sfârșitul acestui an. Dar având în vedere cât s-au chinuit cu recalculările de pensii, mă îndoiesc că este fezabil acest termen" spune George Moț, expert pensii.

Ce se întâmplă cu pensionarii care au primit pensie mai mică

"În ipoteza în care s-a calculat în minus, Casa de Pensii este obligată să plătească pensionarului diferența dintre pensia pe care a primit-o și cea nou calculată în plus. Problema se pune însă în cazul nefericit în care Casa de Pensii a calculat în plus. Pensionarul trebuie să plătească sumele de bani" explică Costel Gâlcă, avocat în dreptul muncii.

După recalcularea din 2024, aproape 4.000.000 de pensionari au primit pensii mai mari. Peste 800.000 au rămas la același nivel.