Un bărbat a murit, miercuri, după ce s-ar fi electrocutat în timpul unor lucrări de întreţinere tehnică la linia de contact, pe calea ferată. Tragedia a avut loc în localitatea Zoiţa din judeţul Buzău.

Accident mortal pe calea ferată. Un muncitor de 36 de ani a murit în timpul lucrărilor la linia de contact - Shutterstock

Potrivit Sucursalei Regionale a Căilor Ferate (SRCF) Galaţi, pe parcursul zilei de miercuri circulaţia feroviară a fost suspendată temporar pe Magistrala 500, în zona haltei de mişcare Zoiţa, în contextul unui eveniment în care a fost implicat un electromecanic din cadrul Districtului Linie de Contact Râmnicu Sărat.

"Evenimentul s-a produs astăzi, 16 septembrie, în jurul orei 10:30, la km 159+169, în timpul unor lucrări de întreţinere tehnică la linia de contact. Întrucât firul I de circulaţie se afla închis pentru executarea unor lucrări programate, organele abilitate au dispus închiderea firului II pentru efectuarea cercetărilor privind împrejurările şi cauzele producerii evenimentului. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare", a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, SRCF Galaţi.

Reprezentanţii ISU Buzău au anunţat că, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul bărbatului.

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"Este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani care s-ar fi electrocutat. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a intervenit la faţa locului cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, fiind prezente alte două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Au fost efectuate manevre de resuscitare, în cele din urmă a fost declarat decesul", a precizat pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduţ Pârvu.

Începând cu ora 13:00, circulaţia trenurilor a fost reluată pe Magistrala 500.