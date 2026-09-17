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Live Text Consultări la Cotroceni. PSD și AUR vor la guvernare. Bolojan: România are nevoie de un premier credibil

Consultările de la Cotroceni au început, iar în curând am putea afla, în sfârșit, cine va fi premierul desemnat. Rând pe rând, liderii partidelor merg la discuția cu președintele Nicușor Dan cu propriile variante pentru viitorul Guvern. Social-democrații au ieșit de la întâlnire cu un mesaj clar: sunt pregătiți să preia guvernarea și îl vor premier pe Sorin Grindeanu. PSD susține că este îndreptățit să conducă Guvernul, fiind cel mai mare grup parlamentar, și spune că este gata să negocieze pentru formarea unei majorități. La rândul lui, George Simion a declarat că Nicușor Dan ține România blocată de 3 luni și că nu va vota un Guvern din care AUR nu face parte. Ilie Bolojan a spus că România are nevoie de un Guvern condus de un premier credibil, iar principalul obiectiv este limitarea datoriei publice și a deficitelor.

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Editor Marius Gîrlaşiu
Publicat la 17.09.2026, 07:58 | Modificat la 17.09.2026, 11:01
Cuprins
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17.09.2026, 11:14

USR acceptă rocada între două Guverne minoritare, dar cu un singru premier ales de președinte

USR susține că blocajul politic în care, în opinia formațiunii, PSD și AUR au aruncat România prin votul lor „iresponsabil” nu se mai termină și afirmă că vrea să facă parte din soluție.

USR își menține propunerea făcută împreună cu PNL pentru funcția de premier, respectiv Siegfried Mureșan. Reprezentanții formațiunii spun însă că, dacă președintele Nicușor Dan nu dorește să îl propună pe Siegfried Mureșan sau pe Sorin Grindeanu, sunt deschiși să discute și despre o altă nominalizare făcută de președinte.

Totodată, USR își menține propunerea privind două guverne minoritare succesive. Primul ar urma să fie un guvern format din PNL, USR și UDMR, iar ulterior ar urma un guvern minoritar PSD. Ambele guverne ar fi conduse de același premier, ales de președinte și care să aibă încrederea tuturor formațiunilor implicate.

USR susține că majoritatea trebuie testată prin vot în Parlament, pentru a se vedea dacă premierul desemnat reușește să formeze o majoritate care să fie validată în Parlament.

Formațiunea afirmă că un premier tehnocrat ar putea conduce cele două guverne minoritare succesive.

USR mai spune că nu poate accepta o situație în care există un guvern într-o parte, iar în Parlament există o majoritate PSD-AUR.

Potrivit USR, ceea ce blochează în prezent formarea unui guvern este faptul că PSD are o majoritate împreună cu AUR în Parlament, dar nu dorește să și-o asume.

USR avertizează și că, dacă cei care au aruncat România în criză nu găsesc soluții, alegerile anticipate nu ar trebui să rămână doar o opțiune teoretică prevăzută în Constituție.

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17.09.2026, 11:05

Grindeanu: De fiecare dată când a condus un guvern, PSD a făcut ca românii să trăiască mai bine

Sorin Grindeanu a declarat că în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică și a acuzat partidele care au guvernat în alte perioade că au dus țara spre crize și scădere economică.

"De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine", a afirmat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. El a pus situația actuală pe seama modului în care, în opinia sa, Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an.

"Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an", a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că partidul a decis să iasă din coaliția de guvernare, susținând că direcția în care se îndrepta Executivul era una greșită.

"Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată", a spus Sorin Grindeanu.

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17.09.2026, 10:51

Simion: Dacă eram la Vatican ieșea fum alb

George Simion a ironizat, joi, atmosfera de la consultările politice de la Palatul Cotroceni, făcând o referire la ritualul alegerii Papei. Liderul AUR a spus că, dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin „fum alb”.

"Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb", a spus Simion.

Liderul AUR și-a făcut semnul crucii înainte de declarațiile de presă.

Simion a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, după care a criticat deciziile luate în Parlament în privința impozitării contractelor part-time.

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17.09.2026, 10:46

Delgația USR a intrat la consultări

Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan.

Din delegația USR fac parte președintele partidului, Dominic Fritz, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun, precum și deputații Adrian Echert și Cezar Drăgoescu.

După întâlnirea cu USR, la Cotroceni urmează să vină reprezentanții UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale, precum și cei ai partidelor S.O.S. România și POT. Consultările vor continua cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, Grupul parlamentar PACE - Întâi România și parlamentarii neafiliați.

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17.09.2026, 10:28

Bolojan: România are nevoie de un Guvern condus de un premier credibil

Președintele PNL, Ilie Bolojan, spune că România are nevoie de un Guvern condus de un premier credibil. El avertizează că, indiferent cine va fi nominalizat și ulterior învestit de Parlament, noul Executiv va avea ca principală provocare menținerea controlului asupra finanțelor publice.

Potrivit lui Bolojan, obiectivul este limitarea datoriei și a deficitelor, iar noul Guvern va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului.

"Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetăţenilor şi, în mod evident, de creare a condiţiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă şi nu funcţionează doar pe credit şi pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiţii, de muncă, de creştere a productivităţii, fiind singurele condiţii pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare", a transmis liderul PNL.

Președintele PNL spune că liberalii vor discuta cu premierul care va fi desemnat pentru formarea viitorului Guvern. În funcție de programul și echipa pe care acesta le va propune, PNL va căuta o formulă pentru ca un nou Executiv să fie instalat.

"PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat şi în condiţiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat în aşa fel încât România să îşi păstreze credibilitatea în faţa pieţelor internaţionale. Să dăm o perspectivă clară românilor şi să punem capăt acestei situaţii de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc", a declarat liderul PNL.

Bolojan subliniază că România trebuie să își păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale.

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17.09.2026, 10:27

Surse AUR: Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi

Potrivit surselor AUR, un consilier al președintelui Nicușor Dan i-a întrebat pe reprezentanții formațiunii dacă ar vota un Guvern tehnocrat. AUR a răspuns că nu va susține un astfel de Executiv.

Sursele AUR mai spun că, în timpul consultărilor de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-ar fi dat reprezentanților partidului impresia că va face desemnarea premierului chiar astăzi.

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17.09.2026, 10:07

Simion: Nicușor Dan, responsabil de criză. Ține România în blocaj de 3 luni

AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ține România în blocaj de trei luni și că este responsabil pentru actuala criză politică. Reprezentanții partidului susțin că șeful statului este vinovat inclusiv pentru faptul că ține AUR departe de guvernare.

AUR anunță că nu va vota niciun Guvern din care formațiunea nu face parte. Potrivit reprezentanților partidului, i-au fost prezentate președintelui Nicușor Dan soluțiile pentru ieșirea din criză, iar formarea unui Guvern fără AUR nu este posibilă.

AUR îi cere președintelui, lui Sorin Grindeanu și celorlalți lideri politici să înceteze ceea ce formațiunea consideră a fi demonizarea partidului.

Poziția AUR este prezentată drept una de neclintit: partidul nu se va vinde și nu va ceda. Reprezentanții formațiunii spun că milioanele de români care și-au pus încrederea în AUR trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere ale României.

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17.09.2026, 10:00

Surse: PSD vrea o majoritate transparentă astfel încât Guvernul să nu fie "prizonier"

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu a transmis, la consultările de la Cotroceni, că este nevoie de o majoritate transparentă, astfel încât viitorul Guvern să nu fie "prizonier". Liderul PSD a repetat că, în acest moment, nimeni nu are majoritate în Parlament și că nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere față de momentul desemnării lui Vestea.

Potrivit surselor PSD, social-democrații au mers la consultări cu o singură variantă pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu.

La întâlnirea cu președintele Nicușor Dan nu s-a discutat despre alegeri anticipate. Această variantă ar urma să fie analizată doar în cazul în care și a treia propunere de premier este respinsă de Parlament.

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17.09.2026, 09:42

Delgația AUR a intrat la consultări

Cu puțin timp în urmă delegația AUR a ajuns la Palatul Cotroceni. Reprezentanții AUR, în frunte cu George Simion, au fost primți de președintele Nicușor Dan. Liderul AUR este însoțit de Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

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17.09.2026, 09:31

Grindeanu: Suntem pregătiți să preluăm Guvernarea

Sorin Grindeanu anunță că PSD este pregătit să preia guvernarea, după discuția cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea dintre șeful statului și reprezentanții PSD a durat aproximativ 15-20 de minute.

Grindeanu spune că, în perioadele în care PSD s-a aflat la guvernare, partidul a dus România spre creștere economică și a făcut ca românii să trăiască mai bine. În schimb, susține liderul PSD, partidele de dreapta, atunci când au guvernat, au dus România în criză și la scădere economică, fără să asigure o viață mai bună pentru români.

Președintele PSD i-a transmis lui Nicușor Dan că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea și își doresc să conducă Guvernul României. Grindeanu consideră că PSD este îndreptățit să facă acest lucru, întrucât este cel mai mare grup parlamentar.

Liderul PSD mai spune că partidul știe să guverneze bine pentru români și i-a transmis președintelui că social-democrații sunt gata să facă parte din viitorul guvern și să îl conducă.

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17.09.2026, 09:28

Cu ce propuneri merg partidele la întâlnirea cu Nicușor Dan

Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse să fie desemnat premier, potrivit surselor politice, dar nu este exclus ca președintele să vină cu o propunere surpriză.

Liderii partidelor vor merge la Cotroceni cu propriile soluții - Sorin Grindeanu, varianta PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.

Social-democrații și-ar dori un Guvern minoritar sau un Cabinet format în jurul lor, condus de un premier independent. Doar că un astfel de Guvern ar avea nevoie de voturi din partea partidelor suveraniste. De altfel, în ultimele zile, greii PSD au vorbit deschis despre o alianță cu AUR pentru formarea unui nou Guvern.

"Faptul că AUR nu e un partid extremist am spus și eu, nu cu multă vreme în urmă și destul de des. Discuții putem să facem cu toată lumea. Inclusiv cu cei de la AUR? Discuții. Pentru o formulă de guvernare vă referiți? Discuții putem face cu toată lumea", a pus Marian Neacșu, vicepreședinte PSD.

"Nu participăm la un Guvern din care nu facem parte. Nu vom vota un Guvern din care nu facem parte. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate", a transmis Petrișor Peiu, senator AUR.

De cealaltă parte, PNL și USR și-ar dori o rocadă cu Guverne minoritare sau un Cabinet tehnocrat 100% în care PSD să nu aibă nicio influență. Partidele de dreapta nu exclud nici alegerile anticipate.

"Noi putem susține un premier tehnocrat doar dacă nu este controlat de PSD. Varianta de compromis, nu o variantă preferabilă, este un Guvern apolitic, un Guvern tehnocrat. Noi nu vom vota niciun Guvern care să aibă PSD în componență", a declarat Siegfried Mureșan, propunere de premier PNL-USR-UDMR.

"PSD a plecat de la guvernare, nu s-a ținut de înțelegere, nu are căderea să pretindă că ei trebuie să înceapă. Celelalte partide au mai multe voturi decât ei. Rămânem la guvernare echipa PNL USR UDMR perioada asociată și echipa PSD în perioada rest rămasă", a spus și Radu Miruță, senator USR.

Pe de altă parte, în jur de 15 parlamentari PNL, din facțiunea anti-Bolojan, ar fi gata să voteze un nou Guvern controlat de PSD.

"Un Guvern politic, chiar și cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un Guvern cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați. Ar fi catastrofă pentru România", a transmis Alina Gorghiu, deputat PNL.

UDMR a anunțat că nu va vota un Guvern PSD alături de partidele suveraniste. Kelemen Hunor propune o soluție de compromis.

"Un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 ani, 25 ani, directori generali, secretari generali adjuncți, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL și cu PD. Care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor, sau din zona de business", a explicat Kelemen Hunor, președinte UDMR.

Consultările de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Primii la negocieri vor fi social-democrații. AUR este programat la ora 09:30, PNL la 10:00, USR la 10:30, iar UDMR la 11:00.

Liderii partidelor vin la Cotroceni cu aceleași linii roșii de neclintit. PSD îşi doreşte o majoritate de conjunctură, PNL și USR se agață de o variantă care nu are, momentan, voturile necesare, în timp ce suveraniştii transformă consultările într-un atac la adresa președintelui.

Adevărul trist e că nimeni nu vrea cu adevărat să-şi asume guvernarea în condiții de criză. Ideea unui premier tehnocrat pare doar o fațadă comodă pentru partidele care vor să controleze resursele fără a-și asuma responsabilitatea directă. Cert e că anticipatele sunt o sperietoare din ce în ce mai reală.

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Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu
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consultari cotroceni premier usr psd pnl aur nicusor dan
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