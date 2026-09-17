USR acceptă rocada între două Guverne minoritare, dar cu un singru premier ales de președinte

USR susține că blocajul politic în care, în opinia formațiunii, PSD și AUR au aruncat România prin votul lor „iresponsabil” nu se mai termină și afirmă că vrea să facă parte din soluție.

USR își menține propunerea făcută împreună cu PNL pentru funcția de premier, respectiv Siegfried Mureșan. Reprezentanții formațiunii spun însă că, dacă președintele Nicușor Dan nu dorește să îl propună pe Siegfried Mureșan sau pe Sorin Grindeanu, sunt deschiși să discute și despre o altă nominalizare făcută de președinte.

Totodată, USR își menține propunerea privind două guverne minoritare succesive. Primul ar urma să fie un guvern format din PNL, USR și UDMR, iar ulterior ar urma un guvern minoritar PSD. Ambele guverne ar fi conduse de același premier, ales de președinte și care să aibă încrederea tuturor formațiunilor implicate.

USR susține că majoritatea trebuie testată prin vot în Parlament, pentru a se vedea dacă premierul desemnat reușește să formeze o majoritate care să fie validată în Parlament.

Formațiunea afirmă că un premier tehnocrat ar putea conduce cele două guverne minoritare succesive.

USR mai spune că nu poate accepta o situație în care există un guvern într-o parte, iar în Parlament există o majoritate PSD-AUR.

Potrivit USR, ceea ce blochează în prezent formarea unui guvern este faptul că PSD are o majoritate împreună cu AUR în Parlament, dar nu dorește să și-o asume.

USR avertizează și că, dacă cei care au aruncat România în criză nu găsesc soluții, alegerile anticipate nu ar trebui să rămână doar o opțiune teoretică prevăzută în Constituție.