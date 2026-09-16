Val de aer polar peste România. Temperaturile scad și cu 15 grade de la o zi la alta. Unde vin ninsorile

Un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România și va aduce o răcire accentuată a vremii. Marți și miercuri, 22-23 septembrie, temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare.

Masa de aer rece se va extinde treptat spre toate regiunile țării, iar vremea va deveni rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a României.

Cerul va fi variabil, însă în vest, nord și centru va crește probabilitatea de înnorări și precipitații. La altitudini foarte mari, de peste aproximativ 1.800-2.000 de metri, există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare în toate regiunile, iar cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona montană, unde vitezele vor putea depăși 70-80 km/h.

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Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, în timp ce minimele vor fi, în cea mai mare parte a țării, cuprinse între 4 și 13 grade.