Ministerul Afacerilor Interne (MAI) scoate la concurs 3.640 de locuri în școlile postliceale pentru formarea agenților de poliție, agenților de poliție de frontieră și a subofițerilor de jandarmi și pompieri.

MAI face angajări: peste 3.600 de posturi scoase la concurs pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri - Sursa: Facebook/ MInisterul Afacerilor Interne

Candidații care vor să urmeze o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne se pot înscrie până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidaţii se pot înscrie până pe 4 octombrie

Dosarele de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026, iar probele sportive sunt programate în perioada 28 octombrie - 4 noiembrie. Proba de evaluare a cunoștințelor este programată pentru 7 noiembrie.

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MAI a transmis detaliile privind procedura de înscriere și etapele concursului într-un anunț publicat pe pagina oficială de Facebook.

"Dacă vrei să devii agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițier la jandarmi sau de pompieri, acum este șansa ta. Ce ai tu de făcut? Trimite până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Pentru cei care vor opta pentru școlile Poliției de Frontieră sau ale jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin hub-ul de servicii al MAI pentru care trebuie să ai un cont activ.

Documentele necesare în tocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie, 4 noiembrie, se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2027", transmite MAI, într-un anunț pe pagina de Facebook.

Cum se face înscrierea

Candidații trebuie să transmită până la 4 octombrie 2026 cererea-tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, la adresa de e-mail a unității de recrutare.

Pentru cei care aleg școlile Poliției de Frontieră sau ale Jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin hub-ul de servicii al MAI, fiind necesar un cont activ.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026.

Ulterior, candidații vor susține probele sportive în perioada 28 octombrie - 4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor este programată pe 7 noiembrie.

Oferta completă, precum și toate condițiile și precizările privind recrutarea și admiterea, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea dedicată Carieră - Instituții de învățământ - Formare profesională.

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