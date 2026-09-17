Odată cu începutul noului an şcolar şi schimbarea vremii, cabinetele devin tot mai aglomerate. Reîntoarcerea în colectivitate vine la pachet cu răceli, viroze, dar şi alte afecţiuni respiratorii.

Copiii s-au întors la școală, iar în această perioadă cresc șansele să apară virozele, dar și răcelile. În sălile de clasă, virusurile se răspândesc foarte repede, deoarece copiii petrec multe ore împreună. La finalul lunii august, atât cazurile de viroze respiratorii cât și alți suspiciunilor de gripă au crescut cu 33%.

Iar de când a început școala, medicii spun că se așteaptă la un număr ridicat de îmbolnăviri. Tocmai de aceea vin cu câteva sfaturi utile pentru părinți. În primul rând, să-i învețe pe copii să se spele cât mai des pe mâini, să aerisească sălile de clasă și, foarte important, dacă nu se simt bine sau au febră, este recomandat să rămână acasă.

În cazul în care copiii au răcit, aceștia au nevoie de odihnă, de cât mai multe lichide, printre care și supe, ceaiuri, dar și de vitamine.

Articolul continuă după reclamă

Iar în situații mai puțin plăcute, atunci când starea lor se înrăutățește, este necesar să meargă imediat la un doctor. Încă un aspect care trebuie punctat, tratamentele se administrează doar la recomandarea unui medic specialist.