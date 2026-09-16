Un control în trafic a ajuns viral şi a creat o adevărată dezbatere pe internet. Imaginile surprind momentul în care un poliţist a oprit în trafic doi motociclişti, într-un mod cel puţin discutabil. Pe filmare, se vede cum agentul turează una dintre motociclete, apoi le ia cheile celor doi şi îi pune să tragă pe dreapta chiar în momentul în care semaforul s-a făcut verde, iar toate celelalte maşini au pornit de pe loc.

Unul dintre ei a fost la un pas să fie lovit de un autobuz în momentul în care împingea pur şi simplu motorul spre trotuar. Potrivit Codului Rutier, oprirea trebuie realizată întotdeauna într-un loc sigur, fără a pune în pericol siguranța motociclistului sau a celorlalți oameni din trafic.

Dacă poliţistul e şi el în deplasare, pe motocicletă, cum a fost în cazul de faţă, acesta trebuie să pornească semnalele luminoase, însoțite de sirena acustică sau de mesaje transmise prin difuzor.