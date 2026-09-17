Sperietură soră cu moartea pentru un şofer de TIR, după ce vehiculul încărcat cu deşeuri s-a răsturnat într-un sens giratoriu la ieşirea din Timişoara. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

În imagini vedem cum remorca începe să se balanseze şi mastodontul se înclină pe o parte.

Din fericire, la acel moment nicio maşină nu era în apropiere. Şoferul a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură.