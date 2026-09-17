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Video TIR încărcat cu deșeuri, răsturnat într-un sens giratoriu la ieșirea din Timișoara. În ce stare e şoferul

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.09.2026, 08:30 | Modificat la 17.09.2026, 08:34

Sperietură soră cu moartea pentru un şofer de TIR, după ce vehiculul încărcat cu deşeuri s-a răsturnat într-un sens giratoriu la ieşirea din Timişoara. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

În imagini vedem cum remorca începe să se balanseze şi mastodontul se înclină pe o parte.

Din fericire, la acel moment nicio maşină nu era în apropiere. Şoferul a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură.

Anda Anghelache
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