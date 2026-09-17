Video TIR încărcat cu deșeuri, răsturnat într-un sens giratoriu la ieșirea din Timișoara. În ce stare e şoferul
Sperietură soră cu moartea pentru un şofer de TIR, după ce vehiculul încărcat cu deşeuri s-a răsturnat într-un sens giratoriu la ieşirea din Timişoara. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.
În imagini vedem cum remorca începe să se balanseze şi mastodontul se înclină pe o parte.
Din fericire, la acel moment nicio maşină nu era în apropiere. Şoferul a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură.
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