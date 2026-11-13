De două zile poliţiştii din Brăila încearcă să dea de urma şoferului care a intrat cu maşina într-un autoturism parcat, a lovit un imobil şi o ţeavă de gaze. Atât bărbatul care conducea, cât şi cei doi pasageri au fugit imediat după impact. Între timp, au apărut imagini de la locul accidentului.

Până în acest moment polițiștii n-au mai aflat multe informații, având în vedere faptul că, deși au trecut aproape două zile, nu a fost identificat nici șoferul care conducea mașina, nici cei doi pasageri care se aflau în interior, conform imaginilor de pe camera de supraveghere din zonă, care au ajuns astăzi la Poliție.

Totul s-a întâmplat miercuri seara în Brăila, la intersecția străzilor Dorobanților cu Diana, acolo unde se vede în imagini cum mașina condusă de șofer vine cu viteză foarte mare, lovește o altă mașină parcată pe carosabil, după care peretele unei case și o țeavă de gaze.

Polițiștii și pompierii au ajuns imediat la fața locului pentru că exista pericol de explozie, dar lângă mașină nu au mai găsit pe nimeni. Se face anchetă de atunci, sunt analizate și imaginile de pe camera de supraveghere și se încearcă identificarea lor.

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Dacă este vorba de consum de alcool în cazul șoferului, acest lucru este imposibil de probat pentru că au trecut deja aproape două zile. În schimb, trebuie identificat și văzut dacă avea permis de conducere.