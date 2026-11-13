Veşti mai puţin bune pentru şoferi. Avem un nou şantier care va da peste cap circulaţia şi-aşa îngreunată din Bucureşti. Nervi întinşi la maximum şi haos în trafic, de asta vor avea parte cei care vor tranzita sudul Capitalei, unde au început lucrările la Pasajul Prieteniei. Primele restricţii de circulaţie au fost deja impuse, iar în perioada următoare şoferii trebuie să se aştepte la aglomeraţie şi timpi mai mari de aşteptare în trafic.

Lucrările au început de ieri la intersecția dintre Şoseaua Olteniței, Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Pasajul Prieteniei urmează să fie gata abia în luna mai 2028. Până atunci, șantierul, ca oricare altul din Capitală, va aduce noi restricții de trafic pentru șoferi.

Se vor ocupa temporar prima bandă de pe Şoseaua Vitan-Bârzești și o bandă de pe strada Sergent Ion Iriceanu, dar vor fi anulate și mai multe locuri de parcare. Autoritățile promit însă că vor lăsa câte două benzi libere pentru circulație pe fiecare sens.

Pasajul subteran va avea 442 de metri și câte două benzi pe fiecare sens.

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Tramvaiele vor circula separat pe deasupra, iar proiectul include și piste de biciclete, dar și trotuare noi. Investiția se ridică la aproximativ 320 de milioane de lei și ar trebui, desigur, să fluidizeze traficul. Până atunci, în schimb, cei care tranzitează zona aceasta trebuie să se aștepte și să se alimenteze cu calm pentru că trebuie să dea din nou un test al răbdării.