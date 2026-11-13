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Zi de vară în mijlocul lui noiembrie: oamenii au ieşit la plimbare pe faleză, la Constanţa

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Editor Cristina Niță | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 14:39 | Modificat la 13.11.2026, 14:44

Azi e ocazia perfectă pentru o fugă până la mare. Sunt peste 20 de grade la Constanţa, o temperatură neobişnuită pentru această perioadă a anului, dar cei care vor să se bucure de vreme trebuie să ştie că temperaturile vor scădea brusc în weekend. 

Cristina Niţă, reporter Observator: Avem parte de o vreme frumoasă, de o zi mai degrabă de început de septembrie decât de mijloc de noiembrie, cu temperaturi de până la 24-25 de grade Celsius. Meteorologii au emis avertizare de vânt în cea mai mare parte a ţării, cod galben cu rafale care pot ajunge la 75 km/h. De altfel, contrastul termic este evident şi la nivelul întregii ţări, cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sud, unde se vor atinge 25-27 grade Celsius. În Maramureş, în schimb, maximele vor fi de doar 8-10 grade Celsius.

Această vreme neobişnuit de caldă nu va dura mult, de mâine temperaturile scad brusc, cu peste 10-15 grade Celsius. La Constanţa, maximele nu vor mai depăşi 9-10 grade Celsius, iar vântul se va intensifica. Cei care profită astăzi de vremea frumoasă trebuie să ştie că schimbarea vine foarte repede.

Cristina Niță
Cristina Niță
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