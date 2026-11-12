Tânăr, răsturnat cu mașina în Cluj. Cinci autoturisme au fost implicate, iar două persoane au ajuns la spital

Accident grav pe Calea Turzii, în Cluj-Napoca. Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident joi seara, după ce un tânăr de 25 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens.

Mașina tânărului s-a răsturnat în urma impactului şi a lovit alte trei vehicule. În urma impactului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-ar fi produs în jurul orei 18:00. Tânărul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, intrând pe contrasens, într-un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, potrivit autorităţilor.

Mașina tânărului s-a răsturnat și a lovit alte trei autoturisme aflate pe sensul opus. Bărbatul de 47 de ani a rămas blocat într-unul dintre vehicule, fiind extras de pompieri cu ajutorul echipamentelor de descarcerare. Victima era conștientă și cooperantă, însă prezenta multiple traumatisme.

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Atât tânărul, cât și șoferul de 47 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ. Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.