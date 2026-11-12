Luminițe, colinde, mese în familie. Pentru mulți români, însă, Crăciunul nu aduce bucurie, ci tristețe. Cel puțin unul din zece oameni simte anxietate sau depresie în această perioadă. Sfatul specialiștilor e simplu, nu stați singuri și păstrați legătura cu cei dragi.

Dincolo de luminițele de Crăciun sunt şi povești grele, dor şi singurătate.

Pentru unul din zece români, apropierea Crăciunului nu înseamnă bucurie și magie. Dimpotrivă, această perioadă vine cu tristețe, singurătate sau dorul de cei care nu mai sunt alături.

"Singurătatea, n-ai pe nimeni. Nu ai cu cine comunica în casă", spune Maricica, bătrână.

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Doamna Maricica are 64 de ani și e văduvă de 11. Are patru copii, dar de câțiva ani niciunul nu i-a mai trecut pragul. Sărbătorile nu mai înseamnă bucurie pentru ea. Sunt doar zile lungi, care apasă tot mai greu.

"E greu, e foarte greu. Copii, patru am, trei fete și un băiat. Sunt la casele lor, căsătoriți, eu locuiesc singură. Atunci când știi că nu ai de niciunele, e greu", explică Maricica.

"Când era soția mea, ea făcea totul, ea face mâncare, cozonaci, răciturile. Păi acum trebuie să le fac pe toate eu, sau să plătesc alte femei ca să le facă", povesteşte un bătrân.

Medicii spun că depresia de sărbători apare tot mai des

De vină sunt presiunea de a fi fericit și oboseala adunată. Semnele de care trebuie să ținem cont sunt tristețea care nu trece, iritabilitatea, lipsa poftei de mâncare, somnul agitat și oboseala continuă.

"Cele mai predispuse sunt cele vulnerabile la anumite evenimente emoționale care fac presiune că trebuie să fim fericiți, trebuie să cumpărăm anumite cadouri, să facem bradul. Unii poate că nu au nici posibilitatea să o facă și nici financiar și atunci se vor simți că nu fac parte din tabul societății", explică Laura Bîrdeanu, psihiatru.

Pentru mulți tineri, leacul e simplu, sărbătorile petrecute cu familia.

"Familia a fost mereu alături de mine, m-a ajutat când am avut nevoie, nu m-am simțit singură. Pentru mine, sărbătorile de iarnă înseamnă apropierea dintre membrii familiei, revederea cu cei dragi, care poate sunt plecați", spun tinerii.

Din fericire, specialiștii spun că aceste stări nu durează mult timp şi se pot ameliora odată cu încheierea sărbătorilor.