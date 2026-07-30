Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit autorităților ucrainene, ofensiva a inclus zeci de rachete și sute de drone, potrivit Agerpres.

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu zeci de rachete și sute de drone. Cel puțin opt oameni au murit - Profimedia

Atacurile au vizat oraşe din întreaga ţară, inclusiv din vestul Ucrainei, departe de frontiera cu Rusia. Alertele aeriene au fost declanşate la nivel naţional, iar la Kiev au fost auzite mai multe explozii.

Șase morți într-un atac asupra unei locuințe din Krivoi Rog

În Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, o rachetă balistică Iskander-M a lovit locuinţa unei familii numeroase, ucigând şase persoane, inclusiv două fete de 5 şi 12 ani, potrivit autorităţilor locale, citate de Reuters, dpa şi EFE.

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Alte două persoane au murit la Kiev şi în regiunea Poltava, potrivit autorităţilor locale citate de dpa. La Liov au fost raportate mai multe persoane rănite şi pagube în zone rezidenţiale, au transmis autorităţile locale, citate de dpa, Reuters şi EFE.

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Polonia și-a ridicat avioanele de luptă și a activat apărarea antiaeriană

În contextul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane de luptă şi a activat un avion de avertizare timpurie, precum şi sistemele de apărare antiaeriană şi de supraveghere radar, pentru a-şi proteja spaţiul aerian, au transmis forţele armate poloneze.

Atacurile au avut loc în timp ce Zelenski se întorcea din Statele Unite, unde a declarat că preşedintele Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licenţe pentru rachete Patriot. Liderul ucrainean avertizase anterior că Rusia pregăteşte un atac aerian de amploare şi a reiterat apelul către aliaţii occidentali să furnizeze sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

Separat, autorităţile ruse au anunţat că un depozit al retailerului online Wildberries din oraşul Penza a fost cuprins de un incendiu în urma unui atac ucrainean cu drone. O persoană a fost rănită, iar aproximativ 200 au fost evacuate, potrivit guvernatorului regiunii Penza. Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informaţiile furnizate de părţile implicate.

74 de rachete si 284 de drone, lansate către Ucraina

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 358 de ținte aeriene: 74 de rachete și 284 de drone. Apărarea antiaeriană a anunțat că a doborât sau neutralizat 320 dintre acestea. Au fost însă înregistrate lovituri în 20 de locații, relatează Ukrainska Pravda.

Atacul a vizat Kievul și regiunile Dnipropetrovsk, Liov, Poltava, Harkov, Nikolaev, Sumî, Vinița, Cerkasî și Ivano-Frankivsk. Zeci de locuințe, clădiri civile și obiective de infrastructură au fost distruse sau avariate.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacul arată din nou cât de vulnerabilă rămâne Ucraina în lipsa muniției pentru sistemele de apărare antiaeriană. El a avertizat că țara se confruntă cu un deficit critic de rachete interceptoare și le-a cerut partenerilor occidentali să grăbească livrările.

"Întârzierile în furnizarea rachetelor antibalistice înseamnă exact astfel de distrugeri și astfel de victim", a transmis Zelenski.