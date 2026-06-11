Salvare contracronometru în această dimineaţă într-un sat din judeţul Vrancea după ce o fetiţă de 8 ani a căzut într-o groapă adâncă de 8 metri, unde era o fântână în construcţie.

Cinci echipe de pompieri au intervenit şi au reuşit să scoată copilul în siguranţă, după o oră şi jumătate de eforturi.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, copilul a căzut pe lângă tuburile fântânii, la o adâncime de aproximativ opt metri. Salvatorii au extras mai întâi tubul de beton pentru a ajunge la copilă.

La faţa locului, au fost mobilizate cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, care desfăşoară o amplă intervenţie pentru salvarea fetiţei.

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"Cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani intervin în sat Răchitoasa, comuna Garoafa, pentru salvarea unei fetiţe de 8 ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, la o adâncime de 8 metri", au transmis reprezentanţii ISU Vrancea.