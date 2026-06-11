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Video Momentul în care fetiţa de 8 ani din Vrancea este scoasă din fântână de pompieri

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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.06.2026, 13:28 | Modificat la 11.06.2026, 13:38

Salvare contracronometru în această dimineaţă într-un sat din judeţul Vrancea după ce o fetiţă de 8 ani a căzut într-o groapă adâncă de 8 metri, unde era o fântână în construcţie. 

Cinci echipe de pompieri au intervenit şi au reuşit să scoată copilul în siguranţă, după o oră şi jumătate de eforturi. 

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, copilul a căzut pe lângă tuburile fântânii, la o adâncime de aproximativ opt metri. Salvatorii au extras mai întâi tubul de beton pentru a ajunge la copilă.

La faţa locului, au fost mobilizate cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, care desfăşoară o amplă intervenţie pentru salvarea fetiţei.

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"Cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani intervin în sat Răchitoasa, comuna Garoafa, pentru salvarea unei fetiţe de 8 ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, la o adâncime de 8 metri", au transmis reprezentanţii ISU Vrancea.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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