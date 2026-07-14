Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl numește "un fals Mesia" și îl acuză că încearcă să impună Parlamentului măsuri pe care social-democrații nu le vor susține. Grindeanu afirmă că PSD își va respecta angajamentele asumate, însă anunță că nu va vota proiecte care, în opinia sa, reduc veniturile românilor, afectează sectorul energetic sau modifică atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.

Grindeanu, despre Bolojan: Un fals Mesia care are impresia că lumea politică a început şi se termină cu el - Hepta

"România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agenţiile de rating sunt aici şi atârnăm de un fir de aţă să nu ne ducem în junk, însă corul digital şi de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Ura hrăneşte doar minţi bolnave, dar nu potoleşte foamea. Dincolo de propaganda greţoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poţi gândi nici la viitor. Vina PSD?! Mare, indiscutabil", a scris pe Facebook Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD menţionează că au pus uneori mai presus stabilitatea ţării şi au acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru.

"Am fost uneori aroganţi, autosuficienţi sau nu am înţeles schimbările profunde din societate. Însă mereu am construit. Eu am făcut 500 de km de autostradă. Şi niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalţi ca fiind nişte "idioţi fără dinţi". Şi nu am tropăit niciodată cu luminiţele aprinse la telefoane prin Piaţă urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare. Astăzi vedem cum România este ruptă din nou în două de dorinţa unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început şi se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i aşa?! Preţul pentru ca ei să rămână agăţaţi de putere este preţul pe care trebuie să îl plătească milioane de români şi firme româneşti în fiecare zi. De aceea, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România", susține liderul PSD.

Articolul continuă după reclamă

Sorin Grindeanu precizează că PSD îşi va respecta absolut toate angajamentele.

"Ilie, nu te mai chinui să silabiseşti de pe bileţele ce am zis de-a lungul timpului... rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse aşa cum vrea Guvernul demis. ⁠NU vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! ⁠NU vom vota o lege care închide noi capacităţi de producţie de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%.⁠ ⁠NU vom vota legi care ciuntesc din atribuţiile ANI şi le rezolvă unor userişti în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate şi conflict de interese. Atunci când este vorba de miliardele ţării, cred că jocul politic trebuie să înceteze şi sa primeze responsabilitatea. Îi transmit premierului demis să NU mai întârzie punerea acestor proiecte în transparenţă şi să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie... În rest - zvârcoliţi-vă cât vreţi. PSD este în opoziţie. Şi va vota transparent doar în interesul oamenilor şi al României!", i-a transmis Grindeanu lui Bolojan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările