O faptă admirabilă s-a întâmplat la Cluj-Napoca. Dacă stăm bine să ne gândim, e şi cifra zilei, 11.500 de euro. Şi 1.000 de lei. O mică avere a uitat un bărbat într-un troleibuz. Ajuns la capăt de linie, şoferul a găsit banii și a anunțat imediat dispeceratul. Suma a fost predată Poliției, iar neatentul şi-a recuperat toţii banii.

Şoferul troleibuzului 5 a găsit, după ce a ajuns la capăt de linie, o sacoșă uitată pe unul dintre scaune. În interior se aflau 11.500 de euro și aproape 1.000 de lei.

Conducătorul troleibuzului, Cristian Deiac, nu a stat pe gânduri. A anunțat imediat dispeceratul companiei de transport, iar ulterior întreaga sumă a fost predată Poliției, potrivit ŞtirideCluj.

Polițiștii au identificat proprietarul celor 11.500 de euro

La scurt timp, polițiștii au reușit să îl identifice pe bărbatul care uitase suma de bani în troleibuz. Acesta s-a prezentat la Secția 2 Poliție din Cluj-Napoca și, după verificările necesare, și-a recuperat cei 11.500 de euro și aproape 1.000 de lei.

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Astfel, o poveste care putea să se termine cu o pierdere uriașă pentru clujean a avut un final fericit datorită corectitudinii șoferului.

Şoferul a găsit o sumă care, pentru foarte mulți oameni, reprezintă economiile strânse în ani de zile și a făcut imediat ceea ce trebuia: a anunțat dispeceratul și a predat banii Poliției.