Siegfried Mureșan, interviu pentru Politico: Blocajul politic riscă să aducă extrema dreaptă la putere

Un parteneriat între PSD și AUR ar crea un precedent periculos pentru UE, a declarat Siegfried Mureșan pentru Politico. Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă urgent dacă susține un nou guvern pro-european sau dacă își asumă vina pentru venirea extremei drepte la putere, a avertizat posibilul viitor premier al țării.

Într-un interviu acordat Politico, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că va cere Partidului Social Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL), într-un nou vot "până la sfârșitul săptămânii viitoare", chiar dacă până acum conducerea PSD a refuzat să facă acest lucru.

"Socialiștii români se află în fața unui moment al adevărului: trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, cu partidul populist extremist și anti-european de aici", a declarat Mureșan, care este a treia persoană însărcinată cu formarea unui guvern după ce coaliția aflată la putere a pierdut votul de neîncredere în luna mai.

Un nou eșec la București ar deschide calea către alegeri anticipate polarizante, unde extrema dreaptă conduce în sondaje într-un moment în care partidele populist-naționaliste sunt în ascensiune în mai multe țări europene.

Articolul continuă după reclamă

Partidele mainstream din România, un aliat strategic important al NATO care a resimțit și unele efecte colaterale ale războiului Rusiei din Ucraina, au reușit cu greu să țină extrema dreaptă la distanță într-o serie de alegeri parlamentare și prezidențiale care au început în iarna anului 2024.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că partidul nu va vota în favoarea guvernului Mureșan și că va susține doar formarea unui guvern din care să facă parte. Totuși, el nu a respins ideea unei coaliții cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid de extremă dreapta care a intrat în conflict cu Bruxelles-ul și a susținut candidați pro-ruși. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului anterior, la începutul anului.

Mureșan cere conducerii S&D de la Bruxelles să împiedice o alianță PSD-AUR

Mureșan a cerut conducerii grupului de centru-stânga S&D de la Bruxelles să împiedice un astfel de scenariu, argumentând că aceștia "sunt, evident, responsabili pentru ceea ce fac partidele membre" și că "vor avea o problemă foarte serioasă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea în legătură cu faptul că membrii lor din România cooperează strâns cu extrema dreaptă".

"Atât timp cât socialiștii europeni nu acționează într-un mod foarte credibil pentru a împiedica acest lucru să se întâmple, nu putem exclude, din păcate, ca socialiștii din alte țări să meargă și ei în această direcție", a adăugat el.

Grindeanu a sugerat însă că PSD ar putea fi convins să intre în discuții cu Mureșan dacă acesta acceptă să includă zece propuneri de politici considerate esențiale de PSD. Printre acestea se numără un nou impuls pentru infrastructura energetică, consolidarea apărării și securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

Totuși, dacă propunerea de cabinet și programul de guvernare sunt respinse, președintele Nicușor Dan va dobândi, potrivit Constituției, puterea de a convoca noi alegeri: primele din 2024, atunci când AUR a obținut câștiguri importante și a devenit al doilea cel mai mare partid din Parlament. Mureșan a recunoscut că formațiunea de extremă dreapta este cotată acum la aproximativ 35%, față de doar 21% pentru propriul său partid, PNL.

Mureșan: Alegerile anticipate nu sunt de preferat, dar nu ar trebui excluse

"Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată. Cred că ar trebui să încercăm acum să formăm un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, cred că ele nu ar trebui excluse.", a spus Mureșan.

Solicitarea venită din partea lui Nicușor Dan, care anul trecut l-a învins pe controversatul candidat AUR George Simion în cursa pentru președinție, vine într-un moment delicat pentru Mureșan. În prezent membru al Parlamentului European, el este unul dintre principalii negociatori pentru bugetul pe termen lung al UE, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, pe care liderii blocului comunitar vor să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, însă, preluarea puterii în România de către extrema dreaptă ar face această misiune mult mai dificilă, pentru că "orice guvern anti-european aflat la masa negocierilor și-ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist".

În plus, "am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi rele pentru oamenii din România și pentru Uniunea Europeană".