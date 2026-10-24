La Dej, o maşină a ajuns direct într-o clădire, iar totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum şoferul virează uşor spre stânga, apoi pierde controlul volanului şi loveşte în plin Centrul Turistic al oraşului. Numai că surpriza vine imediat după impact. Şoferul şi pasagerul coboară din maşină şi se fac nevăzuţi.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cei doi sunt acum căutaţi de poliţişti.