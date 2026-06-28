Musafir nepoftit într-o gospodărie din Botoşani. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean a intervenit după ce o viperă a pătruns într-o anexă a unei case din satul Storeşti, comuna Frumuşica.

Momentul în care o viperă care a pătruns într-o casă din Botoșani este capturată de jandarmi - Sursa: Captură foto

Jandarmii au intervenit în urma apelului 112 făcut de proprietarii locuinţei şi au reuşit în scurt timp prinderea şarpelui periculos cu ajutorul cleştelui din dotare, se arată într-un comunicat de presă transmis de IJJ.

Vipera a fost eliberată în siguranţă într-o zonă împădurită, departe de zonele locuite.

"Recomandăm cetăţenilor care se confruntă cu situaţii similare să nu se apropie de şerpii pătrunşi în curte sau în locuinţe, să îi supravegheze cu atenţie, astfel încât să cunoască locul unde se află şi să solicite sprijinul autorităţilor competente prin apel la numărul unic de urgenţă 112, în vederea îndepărtării pericolului", a transmis IJJ.

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