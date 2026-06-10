Momentul în care un pompier aflat în timpul liber stinge un lampion căzut în flăcări pe un cort de nuntă

Un pompier aflat în timpul liber a prevenit o posibilă tragedie la o nuntă organizată în satul Salcia, judeţul Dolj. Un lampion aprins s-a prăbuşit pe acoperişul cortului în care se aflau aproximativ 400 de invitaţi, însă bărbatul a intervenit rapid şi a stins flăcările înainte ca focul să se extindă.

Incidentul s-a petrecut weekendul trecut, în timpul unei petreceri de nuntă. Potrivit ISU Gorj, sute de oameni se aflau sub acelaşi cort pentru a celebra evenimentul, când un lampion aprins, ridicat spre cer, a revenit la pământ în flăcări şi a căzut pe acoperişul cortului.

Pericolul era uriaş, spun reprezentanţii ISU Gorj, având în vedere că materialul cortului putea lua foc în orice moment, iar flăcările s-ar fi putut extinde rapid.

Printre invitaţi se afla şi Daniel, pompier în cadrul Secţiei de Pompieri Turceni. Era în timpul liber, nu se afla în misiune şi nu purta uniforma de intervenţie. Cu toate acestea, în momentul în care a observat flăcările, a urcat rapid pe acoperişul cortului şi a reuşit să stingă lampionul înainte ca focul să se propage.

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"Spiritul de salvator nu are program", au transmis reprezentanţii ISU Gorj, care l-au felicitat pe pompier pentru curajul şi sângele rece de care a dat dovadă.

Datorită intervenţiei sale rapide, nunta nu s-a transformat într-o tragedie, iar cei aproximativ 400 de invitaţi au fost feriţi de un pericol major. ISU Gorj a transmis că sunt mândri de colegul lor, care a demonstrat că jurământul făcut pentru protejarea vieţii nu se opreşte la porţile unităţii.