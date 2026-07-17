Momentul în care un tânăr pe trotinetă fuge de Poliţie în Galaţi. Era alături de o fată

Urmărire în noapte, pe faleza din Galați. Un adolescent de 16 ani a fugit de polițiști cu trotineta electrică pe care avea şi un pasager.

Întreaga urmărire a fost filmată de trecători, amuzați de încercările tânărului de a scăpa de poliție. În cele din urmă, adolescentuul a fost prins și sancționat cu o amendă de 1.730 de lei.

Polițiștii reamintesc că și utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să respecte regulile de circulație. De la începutul anului, în România au fost înregistrate 33 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice.

Incident şocant în Craiova

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Un incident similar s-a petrecut şi în Craiova, unde un tânăr pe trotinetă a fost la un pas să ajungă sub roţile unei maşini, după ce şi-a pierdut echilibrul şi s-a răsturnat.

Incidentul a avut loc în Craioviţa Nou Big-Promenada şi a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede momentul când trotinetistul cade împreună cu un prieten, iar picioarele lui ajung sub autoturism, însă din fericire şoferul a reuşit să oprească la timp.

Tânărul se ridică şchiopătând şi încearcă să ajungă pe trotuar. Poliţiştii s-au autosesizat.