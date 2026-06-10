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Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 07:06 | Modificat la 10.06.2026, 07:40

Incident grav, ieri dimineaţă, într-un oraş din Sălaj! Un minor de 7 ani a fost la un pas să fie răpit de la şcoală, chiar de propriul tată.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul în care băiatul fuge până la intrarea instuţiei, cu bărbatul pe urmele sale. Mai mulţi martori intervin şi îl opresc pe individ. Bărbat de 59 de ani, de origine italiană, avea un program strict în care putea să-l vadă pe cel mic, stabilit de Tribunalul Sălaj.

Cu toate astea, a intrat la ora de engleză a băiatului, l-a luat în braţe şi a fugit cu el. Însă, personalul didactic a alertat imediat poliţiştii. Agenţii au emis un ordin de protecţie împotriva italianului pentru cinci zile. Acesta nu are voie să se apropie de minor la mai puţin de 500 de metri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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