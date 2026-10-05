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Video Motivul halucinant pentru care un pasager beat l-a atacat pe şoferul unui microbuz din Târgu Jiu

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Publicat la 05.10.2026, 14:04 | Modificat la 05.10.2026, 14:20

Scandal uriaş în Târgu Jiu. Un şofer de microbuz a fost luat la bătaie de către un pasager de 36 de ani, care era şi băut. După ce l-a agresat pe conducătorul auto, bărbatul s-ar fi năpustit şi asupra altor persoane aflate în autogară.

Scandalul a avut loc pe 1 octombrie, în autogara din municipiul Târgu Jiu. Potrivit autorităților, bărbatul de 36 de ani se afla într-un microbuz care se îndrepta spre Târgu Jiu, iar pe parcursul călătoriei acesta a adormit.

Când a ajuns la destinație, șoferul microbuzului l-a trezit și i-a spus că trebuie să coboare. Se pare că, pe fondul consumului de alcool, bărbatul de 36 de ani a devenit foarte violent și l-a agresat fizic pe șofer. Cu toate acestea, șoferul nu a depus plângere penală. Autoritățile au fost însă înștiințate că bărbatul a fost agresiv și cu alte persoane aflate în acel moment în autogară.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

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