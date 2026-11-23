Cel mai mare concurs de frumuseţe din lume şi-a arătat şi faţa mai puţin atrăgătoare. Reprezentanta Israelului a stârnit o adevărată furtună după ce a ieşit pe scenă îmbrăcată cu o rochie care afişa un mesaj de pace. România este şi ea prezentă la concursul din Puerto Rico. Reprezentanta ţării noastre a adus pe scenă celebrele sculpturi ale lui Constantin Brâncuşi.

Sunt huiduielile auzite din public în timpul celei de-a 75-a ediţii a concursului de frumuseţe Miss Univers, desfăşurat în Puerto Rico. Reprezentanta Israelului, o creatoare de conţinut în vârstă de 25 de ani născută la Miami, a purtat o rochie intitulată „Unde înfloreşte deşertul“, care promova un mesaj de pace. Mulţi internauţi cred că fotografiile au fost realizate cu inteligenţa artificială.

"Lăsând la o parte crimele de război. Ești la un concurs „Miss Univers", unde costumele sunt cunoscute pentru că sunt extrem de extravagante, și alegi să porți o perdea cu o imagine generată de inteligenţa artificială? Cât de patetic.", scrie un utilizator pe Reddit.

Critici și mai tăioase au venit pentru mesajul scris în trei limbi - engleză, ebraică și arabă.

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Peste 100 de ţari participă la concursul din Puerto Rico iar România este reprezentată de Sabina Parmac, o tânără în vârstă de 21 de ani, studentă în anul al treilea la facultatea de psihologie. În Anul Brâncuși, ea a ales o rochie spectaculoasă pe care au fost imprimate Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Totuși, accesoriul a fost adevărata piesă de rezistență a ținutei.

"Această rochie albă este completată de o interpretare tridimensională, în nuanțe aurii, a Coloanei Infinitului.", spune o persoană.

Și nu au fost singurele rochii care au provocat discuţii aprinse. Reprezentanta Braziliei a purtat o creație vibrantă inspirată din fructul guarana, un simbol emblematic al biodiversității amazoniene. Reprezentanta Norvegiei a ales o ținută neconvențională și spectaculoasă: un troll, o creatură mitică emblematică a folclorului nordic.