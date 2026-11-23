Un golden retriver a devenit eroul unei ţări! A salvat de la moarte o fetiţă de doi ani din Brazilia.

Căţeluşa Tereza a văzut copilul care se zbătea să nu se scufunde în piscina familiei şi s-a aruncat în apă. Fetiţa s-a agăţat de ea şi a reuşit să rămână la suprafaţă până când a scos-o mama ei din bazin.

După această dovadă impresionantă de grijă maternă, Tereza a primit o favoare - are voie să doarmă la prânz în pat cu mica ei protejată.