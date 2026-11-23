Biletele de trimitere pe hârtie ar putea deveni istorie. De la 1 ianuarie 2027, pacienții ar putea scăpa de drumul la medicul de familie şi vor putea primi trimiterea în format electronic, direct pe telefon. Medicii și bolnavii au nevoie de conturi active în portalul E-Sănătatea Mea.

Acum pentru pacienți, o consultaţie înseamnă drumuri între cabinete, timp pierdut şi multă birocrație .De la 1 ianuarie, medicul va putea trimite biletul direct bolnavului.

Pentru a primi un bilet de trimitere electronic, atât pacientul, cât și medicul trebuie să aibă un cont activ în portalul E-Sănătatea Mea. Medicul introduce datele pacientului și completează biletul direct în platformă. Documentul ajunge automat în contul bolnavului, care îl poate accesa de pe telefon și îl poate prezenta medicului specialist.

Pentru pacienţi e o schimbare îndelung aşteptată.

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Reporter: Au fost cazuri în care ai avcut nevoie de un bilet de trimitere?

Cetăţean: Da, şi de obicei e birocraţie şi nu vor să elimine birocraţia.Dura mult, trăgeai de ei să-ţi dea biletul.

"Ar fi mai ușor pentru noi. Online te descurci mai rapid.", "M-am dus clar la medic, la policlinică, mi-a scris pe bilețel, după mult timp de aștaptare. Digitalizarea e clar necesară. În rândul vărstnicilor ar fi mai dificil totuși de utilizat.", spun cetăţenii.

Până în August, cele două sisteme vor merge în paralel. Din vară însă biletul electronic de trimitere va rămâne singura variantă.

"Vom face formularele online și dacă nu va merge vom da foaia, formularul către pacient, ulterior rămânând ca, atunci când se pune sistemul în funcție, să-l aibă pe portalul eSănătateamea. Emitem cam 50 de bilete pe săptămână sau chiar mai mult în primele două săptămâni din lună.", explică Andrada Rădulescu, medic de familie.

Nu doar biletele de trimitere vor fi digitalizate. Pacienții pot consulta în platformă și decontările făcute de Casa de Asigurări pe numele lor si istoricul serviciilor medicale.

"Toate tipizatele pe care le avem acum, toate acestea vor fi în format electronic, vor circula în cadrul platformei informatice, cetățeanul nu va mai avea nevoie de o hârtie la purtător.", spune Larisa Mezinu Bălan, preşedinte interimar CNAS.

Autoritățile lucrează la un sistem prin care pacienții să poată căuta direct specialistul de care au nevoie.

"Sunt 3.500 de medici specialiști de altă specialitate, care sunt activi în esănătate a mea și te poți programa. În primele aceste două lunii, au fost circa 6.000 de programări, din care 4.300 confirmate.", adaugă Larisa Mezinu Bălan.

Conectarea se face prin platforma ROeID. În prezent, portalul esanatatea.mea este temporar indisponibil până mâine, pentru lucrări de mentenanţă. Până acum, doar 82.000 de români și-au creat un cont.