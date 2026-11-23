PSD a anunţat astăzi criteriile economice şi sociale pentru comasarea localităţilor. Pentru că mulţi lideri locali social-democraţi se împotrivesc, însă, ideii, Sorin Grindeanu va începe mâine un turneu prin ţară ca să convingă primarii de beneficiile reformei.

Reporter: Cât din această reformă, domnule Grindeanu, are legătură cu conservarea puterii partidului în teritoriu?

Sorin Grindeanu: Principalul partid care ar avea de pierdut și care are de pierduit în urma acestei reorganizări, în mod evident, este Partidul Social-Democrat. Și anume 1.700 de primari, aproape 1.700 pe care i-are PSD-ul. Şi 25 de președinți de consilii județene.

"Nu ştiu dacă vor pune frână. Admit că există o rezistenţă internă, în special a primarilor vizaţi de aceste comasări.", a declarat Adrian Benea, vicepreşedinte PSD.

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Grupul de lucru din PSD pentru reforma administrativă a anunţat astăzi cele şase criterii după care vor fi comasate localităţile. Printe ele se numără populaţia şi perspectiva demografică, puterea economică şi distanţele până la spitale, autostrăzi şi aeroporturi.

"Eu am fost unul dintre primii care au susţinut aceasta idee. Consider că nu putem la nesfârşit să fim susţinuti de stat. Statul nu e un sac fără fund, chiar dacă unii dintre noi îşi vor pierde scaunele.", a explicat Mihai Bejan, primar oraș Berești, Galaţi.

Pentru a grăbi comasarea localităţilor şi a judeţelor, comitetul pentru reforma teritorială vrea să evite referendumurile locale.

Social democraţii se gândesc acum la organizarea unui referendum naţional pentru comasarea judeţelor. Acest referendum ar fi unul consultativ şi ar putea fi organizat în primavara anului viitor, înainte ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma teritorială.

Planul de reformă prevede un an de tranziţie, timp în care funcţionarii din primăriile comasate îşi vor păstra posturile.