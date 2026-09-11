Un sportiv de 17 ani din Bacău a fost reţinut după ce l-a lovit cu sălbăticie până l-a pus la pământ pe un tânăr de 25 de ani. Totul, pentru un motiv incredibil. A vrut să le arate prietenilor că este în stare să-l bată pe tânărul cu opt ani mai mare. Atacul a avut loc noaptea, în faţa unui supermarket şi a fost filmat de o cameră de supraveghere din zonă.

Cel mai probabil imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă vor reprezenta o probă importantă în acest caz. Ele au surprins întregul atac.

Pe imagini se poate vedea cum minorul în vârstă de 17 ani își lovește victima cu putere cu pumnii. Mai mult acesta nu se oprește nici când victima, tânărul în vârstă de 25 de ani, cadă la pământ și continuă să îl lovească cu piciorul. Pentru fapta sa, minorul în vârstă de 17 ani a ajuns în spatele gratii lor pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

De asemenea, victima a suferit în urma agresiunii mai multe leziuni și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Ancheta este în plină desfășurare.

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Rămâne de văzut ce vor mai afla pe parcursul anchetei anchetatorii. Antrenorul sportivului a declarat că nu știa despre acest incident și că tânărul în vârstă de 17 ani nu mai venea la club de câteva luni.